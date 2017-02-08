El Bab'ta bÃ¼yÃ¼k geliÅŸme Bordo Bereliler kritik noktalarÄ± ele geÃ§irdi

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda bordo bereliler El Bab'ta sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri operasyonda kritik noktalarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'taki operasyonu sürüyor. Sosyal medyada TSK'Ä±n El Bab'a girdiÄŸi iddialarÄ± yayÄ±ldÄ±. El Bab'a henüz girilmediÄŸi sadece Bordo Berelilerin El Bab çevresinde kritik noktalarÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bilgisi alÄ±ndÄ±. Harekatta, teröristlerin çevreyle ikmal yollarÄ±nÄ± keserek dirençlerini kÄ±rma stratejisi izleniyor. Böylece, DEAÅž'la merkezde olabiliÄŸince az çatÄ±ÅŸmaya girilerek sivillerin zarar görmesinin önlenmesi hedefleniyor. HalihazÄ±rda El Bab merkezi kuzey, batÄ± ve doÄŸudan kuÅŸatÄ±lÄ±yor.