Darbe davasÄ±nda bir ilk DÃ¼ÅŸÃ¼k rÃ¼tbeliler yanlarÄ±na oturmadÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸimi davasÄ±nda, harp akademisi Ã¶ÄŸrencileri kendilerini komuta eden Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle birlikte oturmak istemediklerini belirterek, koltuklarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± iÅŸgale kalkÄ±ÅŸan 74 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada Harp Akademisi öÄŸrencileri, tutuklu olarak yargÄ±lanan rütbeli 11 asker kendilerini komuta etmek için gelen yüzbaÅŸÄ±lar ve harp akademisi öÄŸretim üyesinin yanÄ±nda oturmak istemediklerini belirtti.

"ASKERE GERÄ° ÇEKÄ°LÄ°N EMRÄ° VERDÄ°M"

Harp Akademisi ÖÄŸretim Üyesi BinbaÅŸÄ± Faruk ÅžimÅŸek, YüzbaÅŸÄ± Hasan Hüseyin AltÄ±nsoy ve YüzbaÅŸÄ± Gökhan Güney'le yan yana oturmak istemediklerini belirten harp akademisi öÄŸrencilerini koltuklarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. 15 Temmuz soruÅŸturmasÄ±nda verilen ifadelerde, SanÄ±k Uzman ÇavuÅŸ Fahrettin Kemal, "VatandaÅŸÄ±n tepki göstermesi üzerine havaya iki el ateÅŸ eden YüzbaÅŸÄ± Gökhan Güney, 'Kimse emrimden çÄ±kmayacak. AteÅŸ edin' emri verdi. Ben de 'Emri dinlemem, askere vur emri veremem' dedim. Askerlere geri çekilin emrini verdim... Üzerimde mühimmat da vardÄ±. Emri dinleseydim orada 80 kiÅŸiyi öldürürdüm" dedÄ°. SanÄ±k Uzman ÇavuÅŸ Arif Emre Esen ise, "BaÅŸÄ±mÄ±zdakiler darbeciydi. Bizim bir ÅŸeyden haberimiz yoktu. Bizi oraya kandÄ±rÄ±p götürdüler" diye ifade verdi. SanÄ±k BinbaÅŸÄ± Faruk ÅžimÅŸek kendisini darbeci olmakla suçlayan Uzman ÇavuÅŸ Arif Emre Esen'e, "Darbeci olduÄŸumuza nasÄ±l karar verdiniz" diye sordu.