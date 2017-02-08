Referandum tarihi kesinleÅŸti iÅŸte o tarihi bakan aÃ§Ä±kladÄ±

Bakan Ä°smet YÄ±lmaz, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onayÄ±ndan geÃ§mesiyle birlikte referandum tarihinin 9 veya 16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, AA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Åžimdiki anayasada hüküm var, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemler yargÄ± denetimi dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r. Yeni anayasa kabul edildiÄŸinde cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yargÄ± denetimi dÄ±ÅŸÄ±nda kalan bir tane iÅŸlem veya eylemi olacak mÄ±? Yok. O zaman vatandaÅŸa soralÄ±m, hangisi daha demokratiktir, bir makamÄ±n bazÄ± iÅŸlemlerinin yargÄ± denetiminde olmasÄ± mÄ± olmamasÄ± mÄ±? Neticede bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile daha demokratik bir sistem gelecek, bu anayasa reformu ile istikrar gelecek, uzlaÅŸma gelecek." ifadelerine yer verdi.Öte yandan Ä°smet YÄ±lmaz açÄ±klamasÄ±nÄ±n devamÄ±nda referandumun, 9 Nisan veya 16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.