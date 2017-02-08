Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/02/2017 11:45

Ä°ki YPG'li kadÄ±n Ã¼lkeye turist gibi girdi yardÄ±m iÃ§in kaÃ§arken sÄ±nÄ±rda yakalandÄ±


TÃ¼rkiye'ye turist gibi giren iki YPG'li Ã‡ek kadÄ±n, Habur sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda yakalandÄ±.

ÅžÄ±rnak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 13 KasÄ±m 2016 tarihinde Habur sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda yakalanan ve terör örgütü YPG ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± belirlenen iki Çek Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± hakkÄ±ndaki soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±. YPG ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± belirlenen iki Çek Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede Marketa Vselichova(25) ve Miroslav Farkas (31) hakkÄ±nda 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±ldÄ±. Ä°ddianamede YPG'nin ilk temsilciliÄŸini Çek Cumhuriyeti'nin baÅŸkenti Prag'da açtÄ±ÄŸÄ± da vurgulanarak Vselichova ve Farkas'Ä±n YPG'nin hiyerarÅŸik yapÄ±sÄ±na baÄŸlÄ± olarak faaliyet yürüttükleri belirtildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Farkas'Ä±n Serxwebun Botan, Vselichova'nÄ±n ise Zelane Botan isimli sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± belirlendi. Hesaplarda yapÄ±lan incelemede PKK militanlarÄ±yla ellerinde uzun namlulu silahlarÄ±n da bulunduÄŸu fotoÄŸraflar tespit edildi. Üzerlerinde bulunan telefon ve hafÄ±za kartlarÄ±ndan da terör örgütü militanlarÄ±yla, YPG üniformasÄ± ve ellerinde silahla çekilmiÅŸ fotoÄŸraflar, terör örgütünü öven ses dosyalarÄ± ve marÅŸlar çÄ±ktÄ±. AyrÄ±ca Türkiye üzerinden Irak'a birçok kez girdikleri de belirlendi.

 

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