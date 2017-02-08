DEAÅž El Bab'ta MehmetÃ§iÄŸe saldÄ±rdÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda El Bab'ta DEAÅž ile Ã§atÄ±ÅŸan mehmetÃ§iÄŸe saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab kentine ilerlemeye çalÄ±ÅŸan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü DEAÅž tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ±da yaralanan askerler olduÄŸu bildirildi. 169'uncu gününe giren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan Türk askerlerinin bulunduÄŸu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliÄŸe, sabah saatlerinde DEAÅž terör örgütü saldÄ±rÄ± düzenledi. AyrÄ±ntÄ±larÄ± bilinmeyen saldÄ±rÄ±da bazÄ± askerlerin yaralandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž'lÄ± teröristlerin bulunduÄŸu bölgeler ise karadan ve havadan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.Bölgeden tahliye edilen yaralÄ± askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.