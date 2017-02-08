Yeni KHK 'efsane' akademisyenleri de yaktÄ±

OHAL kapsamÄ±nda yeni Ã§Ä±karÄ±lan KHK ile gÃ¶revden ihraÃ§ edilen 330 akademisyen arasÄ±nda Marmara Ãœniversitesi Anayasa Hukuku Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± ProfesÃ¶r Ä°brahim KaboÄŸlu ve Prof.Ã–get Ã–ktem TanÃ¶r de yer alÄ±yor.

OlaÄŸanüstü Hal (OHAL) kapsamÄ±nda Resmi Gazetenin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan kararnameye göre, 4 bin 464 kiÅŸi memuriyetten atÄ±ldÄ±. Buna göre, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 2 bin 585 kiÅŸi, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 893 kiÅŸi, Emniyet TeÅŸkilatÄ±ndan 417 kiÅŸi, YargÄ±tay'dan 10 kiÅŸi, Yüksek Seçim Kurulundan 10 kiÅŸi, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 49 kiÅŸi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 48 kiÅŸi, TRT'den 88 kiÅŸi meslekten atÄ±ldÄ±.

EFSANE HOCA DA Ä°HRAÇ EDÄ°LDÄ°

KHK'yla ihraç edilen 330 akademisyen arasÄ±nda Anayasa Hukuku Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof.Ä°brahim KaboÄŸlu'nun yanÄ±sÄ±ra öÄŸrencilerinin 'efsane' olarak nitelendirdiÄŸi, 82 yaÅŸÄ±ndaki Prof.Öget Öktem Tanör de bulunuyor. Ä°nsan haklarÄ± ve hukuk alanÄ±ndaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla bilinen Bülent Tanör'ün de eÅŸi olan Öget Öktem, Türkiye'ye klinik nöropsikolojiyi getiren isim.Dünkü KHK ile Bilim Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sevda Bulduk ile birlikte ihraç edilen Öget Öktem, BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenler Ä°nisiyatifi imza kampanyasÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Dünkü ihraçlarda Ankara Üniversitesi baÅŸÄ± çekerken, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, EskiÅŸehir Osman Gazi, Ä°stanbul Medeniyet, Giresun, Kafkas Üniversitelerinden 330 akademisyen ihraç edildi.