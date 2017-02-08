DAEÅž MehmetÃ§iÄŸe saldÄ±rdÄ± 2 ÅŸehit 15 hafif yaralÄ±

TSK'nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ± kapsamÄ±nda DAEÅž, El Bab'taki askerlerimize saldÄ±rdÄ±. 2 askerimiz ÅŸehit olurken, 15 askerimizde hafif yaralandÄ±. YaralÄ±larÄ±n tedavileri Kilis Hastanesi'nde sÃ¼rÃ¼yor.
Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab kentine ilerlemeye çalÄ±ÅŸan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü DEAÅž tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± düzenlendi. 2 asker ÅŸehit oldu, 15 asker yaralandÄ±. 169'uncu gününe giren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan Türk askerlerinin bulunduÄŸu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliÄŸe, sabah saatlerinde DEAÅž terör örgütü saldÄ±rÄ± düzenledi. AyrÄ±ntÄ±larÄ± bilinmeyen saldÄ±rÄ±da 2 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 15 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.
YARALILAR KÄ°LÄ°S DEVLET HASTANESÄ°'NE GÖNDERÄ°LDÄ°
SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž'lÄ± teröristlerin bulunduÄŸu bölgeler ise karadan ve havadan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.Bölgeden tahliye edilen yaralÄ± askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.hastaneye sevk edilen yaralÄ± askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.