Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/02/2017 12:29

DAEÅž MehmetÃ§iÄŸe saldÄ±rdÄ± 2 ÅŸehit 15 hafif yaralÄ±


TSK'nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ± kapsamÄ±nda DAEÅž, El Bab'taki askerlerimize saldÄ±rdÄ±. 2 askerimiz ÅŸehit olurken, 15 askerimizde hafif yaralandÄ±. YaralÄ±larÄ±n tedavileri Kilis Hastanesi'nde sÃ¼rÃ¼yor.

Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab kentine ilerlemeye çalÄ±ÅŸan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü DEAÅž tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± düzenlendi. 2 asker ÅŸehit oldu, 15 asker yaralandÄ±. 169'uncu gününe giren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan Türk askerlerinin bulunduÄŸu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliÄŸe, sabah saatlerinde DEAÅž terör örgütü saldÄ±rÄ± düzenledi. AyrÄ±ntÄ±larÄ± bilinmeyen saldÄ±rÄ±da 2 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 15 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

YARALILAR KÄ°LÄ°S DEVLET HASTANESÄ°'NE GÖNDERÄ°LDÄ°

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž'lÄ± teröristlerin bulunduÄŸu bölgeler ise karadan ve havadan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.Bölgeden tahliye edilen yaralÄ± askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.hastaneye sevk edilen yaralÄ± askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Son KHK ile ihraÃ§ edilen efsane profesÃ¶r ilk kez konuÅŸtu

Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, son KHK ile ihraÃ§ edilmiÅŸti. KaboÄŸlu bu konuyla ilgili, " Ä°hraÃ§ edilmeyi beklemiyordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ suÃ§lu biri deÄŸilim. Ben Ã¶mrÃ¼ darbelere karÅŸÄ±, cemaatlere karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyle geÃ§en, bÃ¼tÃ¼n yazdÄ±klarÄ±m, konuÅŸtuklarÄ±m hepsi hukuk ve hukuk devleti iÃ§in oldu." dedi.


Yeni KHK 'efsane' akademisyenleri de yaktÄ±

OHAL kapsamÄ±nda yeni Ã§Ä±karÄ±lan KHK ile gÃ¶revden ihraÃ§ edilen 330 akademisyen arasÄ±nda Marmara Ãœniversitesi Anayasa Hukuku Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± ProfesÃ¶r Ä°brahim KaboÄŸlu ve Prof.Ã–get Ã–ktem TanÃ¶r de yer alÄ±yor.


DEAÅž El Bab'ta MehmetÃ§iÄŸe saldÄ±rdÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda El Bab'ta DEAÅž ile Ã§atÄ±ÅŸan mehmetÃ§iÄŸe saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.