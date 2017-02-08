DAEÅž MehmetÃ§iÄŸe saldÄ±rdÄ± 2 ÅŸehit 15 hafif yaralÄ±

Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, son KHK ile ihraÃ§ edilmiÅŸti. KaboÄŸlu bu konuyla ilgili, " Ä°hraÃ§ edilmeyi beklemiyordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ suÃ§lu biri deÄŸilim. Ben Ã¶mrÃ¼ darbelere karÅŸÄ±, cemaatlere karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyle geÃ§en, bÃ¼tÃ¼n yazdÄ±klarÄ±m, konuÅŸtuklarÄ±m hepsi hukuk ve hukuk devleti iÃ§in oldu." dedi.