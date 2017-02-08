Son KHK ile ihraÃ§ edilen efsane profesÃ¶r ilk kez konuÅŸtu

Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, son KHK ile ihraÃ§ edilmiÅŸti. KaboÄŸlu bu konuyla ilgili, " Ä°hraÃ§ edilmeyi beklemiyordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ suÃ§lu biri deÄŸilim. Ben Ã¶mrÃ¼ darbelere karÅŸÄ±, cemaatlere karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyle geÃ§en, bÃ¼tÃ¼n yazdÄ±klarÄ±m, konuÅŸtuklarÄ±m hepsi hukuk ve hukuk devleti iÃ§in oldu." dedi.

Adana Barosu'nca düzenlenen bir panele katÄ±lmak üzere Adana'ya gelen Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, ihraç kararÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu. Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± OHAL ilan edildiÄŸini anÄ±msatan Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, "Bununla Türkiye'de yapÄ±lan darbe giriÅŸiminin faillerinin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± ve darbe giriÅŸiminin kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n temizlenmesi amaçlanÄ±yordu. Bu çerçevede çok sayÄ±da KHK çÄ±karÄ±ldÄ±. Bu KHK'ler darbe giriÅŸimi ve suçlularÄ±nÄ±n çerçevesinin çok dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±" diye konuÅŸtu.

"YAZDIKLARIM HUKUK DEVLETÄ° VE Ä°NSAN HAKLARI Ä°ÇÄ°NDÄ°"

KHK'lerin anayasallÄ±ÄŸÄ± ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi'ne uygunluÄŸu sorunu bulunduÄŸunu söyleyen Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, ÅŸöyle devam etti: "Darbe giriÅŸimiyle ilgisiz çok uygulama yapÄ±ldÄ±. Bu uygulamalardan biri üniversitelere yönelik kÄ±yÄ±m harekatÄ± oldu. Bu da onlardan biridir. Türkiye'de sadece bilim yapan, uluslararasÄ± alanda bilim üzerine emek harcayan ve kendi alanlarÄ±ndan çok iddialÄ± olan, bunlardan biri de benim, bu kiÅŸilerin bu ÅŸekilde, anayasaya ve Türkiye'nin taraf olduÄŸu uluslararasÄ± sözleÅŸmelere aykÄ±rÄ± bir biçimde bir yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± kesinlikle kabul edilemez. Bunlar anayasal düzene aykÄ±rÄ±dÄ±r. Büyük bir yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Umuyorum ki, bu yanlÄ±ÅŸtan yargÄ± süreçleri beklenmeksizin hükümetin kendisinin vazgeçmesi, dönmesi, bu yanlÄ±ÅŸÄ± görmesi ve Türkiye'yi daha fazla yanlÄ±ÅŸlar zincirinde krize sürüklenmekten alÄ±koymasÄ±. Ä°hraç edilmeyi beklemiyordum. Çünkü suçlu biri deÄŸilim. Ben ömrü darbelere karÅŸÄ±, cemaatlere karÅŸÄ± mücadeleyle geçen, bütün yazdÄ±klarÄ±m, konuÅŸtuklarÄ±m hepsi hukuk ve hukuk devleti için oldu. Demokrasi, insan haklarÄ± için oldu."