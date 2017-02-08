OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin tutuklanma istemiyle hakimliÄŸe sevk edilen, aralarÄ±nda yabancÄ± uyruklularÄ±n da bulunduÄŸu 10 ÅŸüpheliden 9'u "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs ve silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±, bir ÅŸüpheli de adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. SoruÅŸturmayÄ± yürüten Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Gökalp Kökçü tarafÄ±ndan ifadelerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanmalarÄ± istemiyle nöbetçi Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilen ÅŸüpheliler Abdurrauf Sert, Abudurreheman Aihemaitituohet, Abulaiti Halike, Muhammed Ebul Hasan, Maimaitituoheti Balatiniyazi, Maimaitituersun Sulaiman, Maimaitiaili Nuermaimaiti, MaÄ±erdan Tuersun, Kuerban MuhemmedeminÅŸeyh ve Abulikemu Maitirehemu'nun sorgusu sona erdi. Nöbetçi hakimlik, bu ÅŸüphelilerden 9'unun "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs ve silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ±na, bir ÅŸüphelinin de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hükmetti. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, bugüne kadar 30'u aÅŸkÄ±n kiÅŸi tutuklandÄ±.