Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/02/2017 19:54

OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±

ortakÃ¶y saldÄ±rÄ±

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin tutuklanma istemiyle hakimliÄŸe sevk edilen, aralarÄ±nda yabancÄ± uyruklularÄ±n da bulunduÄŸu 10 ÅŸüpheliden 9'u "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs ve silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±, bir ÅŸüpheli de adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. SoruÅŸturmayÄ± yürüten Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Gökalp Kökçü tarafÄ±ndan ifadelerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanmalarÄ± istemiyle nöbetçi Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilen ÅŸüpheliler Abdurrauf Sert, Abudurreheman Aihemaitituohet, Abulaiti Halike, Muhammed Ebul Hasan, Maimaitituoheti Balatiniyazi, Maimaitituersun Sulaiman, Maimaitiaili Nuermaimaiti, MaÄ±erdan Tuersun, Kuerban MuhemmedeminÅŸeyh ve Abulikemu Maitirehemu'nun sorgusu sona erdi. Nöbetçi hakimlik, bu ÅŸüphelilerden 9'unun "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs ve silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ±na, bir ÅŸüphelinin de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hükmetti. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, bugüne kadar 30'u aÅŸkÄ±n kiÅŸi tutuklandÄ±.

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Son KHK ile ihraÃ§ edilen efsane profesÃ¶r ilk kez konuÅŸtu

Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, son KHK ile ihraÃ§ edilmiÅŸti. KaboÄŸlu bu konuyla ilgili, " Ä°hraÃ§ edilmeyi beklemiyordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ suÃ§lu biri deÄŸilim. Ben Ã¶mrÃ¼ darbelere karÅŸÄ±, cemaatlere karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyle geÃ§en, bÃ¼tÃ¼n yazdÄ±klarÄ±m, konuÅŸtuklarÄ±m hepsi hukuk ve hukuk devleti iÃ§in oldu." dedi.


DAEÅž MehmetÃ§iÄŸe saldÄ±rdÄ± 2 ÅŸehit 15 hafif yaralÄ±

TSK'nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ± kapsamÄ±nda DAEÅž, El Bab'taki askerlerimize saldÄ±rdÄ±. 2 askerimiz ÅŸehit olurken, 15 askerimizde hafif yaralandÄ±. YaralÄ±larÄ±n tedavileri Kilis Hastanesi'nde sÃ¼rÃ¼yor.


Yeni KHK 'efsane' akademisyenleri de yaktÄ±

OHAL kapsamÄ±nda yeni Ã§Ä±karÄ±lan KHK ile gÃ¶revden ihraÃ§ edilen 330 akademisyen arasÄ±nda Marmara Ãœniversitesi Anayasa Hukuku Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± ProfesÃ¶r Ä°brahim KaboÄŸlu ve Prof.Ã–get Ã–ktem TanÃ¶r de yer alÄ±yor.