687 sayÄ±lÄ± yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 687 sayÄ±lÄ± yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca alÄ±nan kararlar doÄŸrultusunda hazÄ±rlanan kararnameye göre, 5271 sayÄ±lÄ± Ceza Muhakemesi Kanununun 133'üncü maddesi uyarÄ±nca, kayyÄ±m atanmasÄ±na karar verilip, kayyÄ±mlÄ±k yetkisi Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu (TMSF) tarafÄ±ndan kullanÄ±lan ÅŸirketler, ortaklÄ±k paylarÄ± ve varlÄ±klarÄ±n Terörle Mücadele Kanunu ile Terörizmin FinansmanÄ±nÄ±n Önlenmesi HakkÄ±nda Kanunu kapsamÄ±na giren suçlardan dolayÄ± müsaderesine karar verilmesi halinde müsadere kararÄ±, satÄ±ÅŸ ve tasfiye edilmesi suretiyle TMSF tarafÄ±ndan yerine getirilecek.

SatÄ±ÅŸ ve tasfiye sürecinde ÅŸirket, ortaklÄ±k paylarÄ± ve varlÄ±klarÄ±n yönetiminin atanan yöneticiler tarafÄ±ndan yürütülmesine devam edilecek. SatÄ±ÅŸ veya tasfiyeden elde edilen gelirler ise Hazineye irat kaydedilecek.

KÄ±ÅŸ lastiÄŸi zorunluluÄŸu

Yolcu ve eÅŸya taÅŸÄ±malarÄ±nda kullanÄ±lan araçlarÄ±n kÄ±ÅŸ lastiÄŸi kullanmalarÄ±, illerin hava ve iklim ÅŸartlarÄ±na göre UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÄ±lÄ±n belirli dönemi için zorunlu tutulurken, BakanlÄ±k bu yetkisini valiliklere devredebilecek.

Söz konusu uygulama kapsamÄ±nda, araçlarÄ± denetlemeye UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görevlendirdiÄŸi BakanlÄ±k personeli ile Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilendirildi.

YükümlülüÄŸe uymayan aracÄ±n iÅŸletenine 625 lira tutarÄ±nda idari para cezasÄ± verilecek ve bu araçlarÄ±n lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakÄ±n yerleÅŸim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafÄ±ndan izin verilecek. Bakanlar Kurulu, idari para cezasÄ±nÄ±n tutarÄ±nÄ± azaltmaya ve iki katÄ±na kadar artÄ±rmaya yetkili olacak.

Özel sektör istihdamÄ±na destek ödemesi

4447 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Kanununa eklenen geçici maddeler ile 31 AralÄ±k 2017 tarihine kadar iÅŸe alÄ±nan her bir sigortalÄ± için 1 Åžubat 2017 tarihinden itibaren özel sektör iÅŸverenlerince Türkiye Ä°ÅŸ Kurumuna kayÄ±tlÄ± iÅŸsizler arasÄ±ndan iÅŸe alÄ±nanlarÄ±n, iÅŸe alÄ±ndÄ±klarÄ± tarihten önceki üç aya iliÅŸkin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilen aylÄ±k prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayÄ±tlÄ± sigortalÄ±lar dÄ±ÅŸÄ±nda olmalarÄ± gerekecek.

Buna göre, 2016 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±na iliÅŸkin aylÄ±k prim ve hizmet belgelerindeki sigortalÄ± sayÄ±sÄ±na ilave olmalarÄ± kaydÄ±yla iÅŸe alÄ±ndÄ±klarÄ± tarihten itibaren sigortalÄ±nÄ±n aylÄ±k prim ödeme gün sayÄ±sÄ±nÄ±n 22,22 lira ile çarpÄ±lmasÄ± sonucunda bulunacak tutar, iÅŸverenlere SGK'ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek ödemesi yapÄ±lacak.

Ä°ÅŸverenler aylÄ±k prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediÄŸi, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediÄŸi, yapÄ±lan kontrol ve denetimlerde çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kiÅŸileri sigortalÄ± olarak bildirmediÄŸi veya bildirilen sigortalÄ±nÄ±n fiilen çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± durumlarÄ±nÄ±n tespit edilmesi, SGK'ya prim, idari para cezasÄ± ve bunlara iliÅŸkin gecikme cezasÄ± ve gecikme zammÄ± borcu bulunmasÄ± hallerinde bu uygulamadan yararlanamayacak. Ancak SGK'ya olan prim, idari para cezasÄ± ve bunlara iliÅŸkin gecikme cezasÄ± ve gecikme zammÄ± borçlarÄ±nÄ± tecil ve taksitlendiren veya ilgili diÄŸer kanunlar uyarÄ±nca yapÄ±landÄ±ran iÅŸverenler bu taksitlendirme ve yapÄ±landÄ±rma devam ettiÄŸi sürece söz konusu uygulamadan yararlanabilecek.

BankacÄ±lÄ±k Kanunu'nda "zimmet" düzenlemesi

5411 sayÄ±lÄ± BankacÄ±lÄ±k Kanununun zimmet suçlarÄ±yla ilgili 160'Ä±ncÄ± maddesine eklenen fÄ±kra ile bankacÄ±lÄ±k mevzuatÄ±yla, bankacÄ±lÄ±k usul ve prensiplerine uygun kredi kullandÄ±rma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandÄ±rma, taksitlendirme, teminata baÄŸlama veya yeniden yapÄ±landÄ±rma iÅŸlemleri zimmet suçu olmaktan çÄ±kartÄ±ldÄ±

"ÖÄŸrenci etüt eÄŸitim merkezleri" kapatÄ±lacak

5580 sayÄ±lÄ± Özel ÖÄŸretim KurumlarÄ± Kanunu'nda yer alan "öÄŸrenci etüt eÄŸitim merkezleri" ibaresi ve tanÄ±mÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±larak, yerine "sosyal etkinlik merkezleri" ibaresi eklendi.

Sosyal etkinlik merkezileri ise söz konusu kanunda, il milli eÄŸitim müdürlükleri ile belediyeler arasÄ±nda yapÄ±lan ve BakanlÄ±kça onaylanan ortak iÅŸ birliÄŸi protokolleri çerçevesinde, BakanlÄ±ÄŸÄ±n verdiÄŸi iÅŸ yeri açma ve çalÄ±ÅŸma ruhsatÄ± ile belediyelerce açÄ±lan ve iÅŸletilen, ilköÄŸretim ve/veya ortaöÄŸretim öÄŸrencilerinin ödev ve projelerine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±ÄŸÄ±, öÄŸrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doÄŸrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüÄŸü özel öÄŸretim kurumlarÄ± olarak tanÄ±mlandÄ±.

Bu kapsamda dönüÅŸüm programÄ±na alÄ±nan öÄŸrenci etüt eÄŸitim merkezleri hariç olmak üzere, halen faaliyette olan öÄŸrenci etüt eÄŸitim merkezleri faaliyetlerine 1 Temmuz 2017 tarihine kadar devam edebilecek. En geç 29 Temmuz 2017 tarihine kadar özel öÄŸretim kurumlarÄ±ndan birinin gerektirdiÄŸi ÅŸartlara uygun hale getirilmeyen ve buna göre kurum açma izni düzenlenmeyen öÄŸrenci etüt eÄŸitim merkezleri hakkÄ±nda sürekli kapatma iÅŸlemi uygulanacak.

6112 sayÄ±lÄ± Radyo ve TelevizyonlarÄ±n KuruluÅŸ ve YayÄ±n Hizmetleri HakkÄ±nda Kanunu'nda yer alan "verici tesis ve iÅŸletim ÅŸirketi"yle ilgili "kuran ve iÅŸleten" ibaresi "kuran ve/veya iÅŸleten" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

298 sayÄ±lÄ± Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri HakkÄ±nda Kanunu'nda "özel radyo ve televizyon yayÄ±nlarÄ±na iliÅŸkin suçlar"la ilgili Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) belirlenen esaslara aykÄ±rÄ± olarak yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± halinde verilecek yayÄ±n durdurma ve para cezalarÄ± verilmesini öngören 149/A maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Bakanlar Kurulu kararÄ±yla ülke genelinde ilan edilen OHAL kapsamÄ±nda yürürlüÄŸe konulan KHK'lar gereÄŸince kapatÄ±lan özel radyo ve televizyonlarÄ±n, 15 Temmuz 2016 tarihi itibarÄ±yla sahip olduklarÄ± yayÄ±n lisanslarÄ±, yayÄ±n haklarÄ±, frekans ve kanal kullanÄ±mÄ± ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) nezdindeki benzeri izinleri Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu yöndeki talebi üzerine RTÜK tarafÄ±ndan verilecek.

Bu lisans ve haklar ile frekans, kanal kullanÄ±mÄ± ve RTÜK nezdindeki benzeri izinlerin Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca veya Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonunca kapatÄ±lan özel radyo ve televizyonlara ait diÄŸer varlÄ±klarla birlikte ya da ayrÄ± ayrÄ± satÄ±lmasÄ± durumunda, bunlarÄ±n yeni alÄ±cÄ±larÄ± adÄ±na devri ve tescili iÅŸlemleri, Fonun bildirimi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasÄ±nÄ± müteakip baÅŸkaca bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n en fazla bir ay içinde tamamlanacak.