Genelkurmay KarargahÄ±'nda El Bab toplantÄ±sÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarÄ±yla Genelkurmay KarargahÄ± Komuta Harekat Merkezi'nde dÃ¼n sabah bir araya geldi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, El Bab'Ä±n terörden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin yürütülen operasyonda gelinen son durumu kuvvet komutanlarÄ±yla istiÅŸare etti.Genelkurmay Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ünal'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± deÄŸerlendirildi.ToplantÄ±da, El Bab'Ä±n terörden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin yürütülen operasyonda gelinen son durum ele alÄ±ndÄ±.