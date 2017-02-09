Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/02/2017 07:26

Genelkurmay KarargahÄ±'nda El Bab toplantÄ±sÄ±

genelkurmay baÅŸkanÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarÄ±yla Genelkurmay KarargahÄ± Komuta Harekat Merkezi'nde dÃ¼n sabah bir araya geldi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, El Bab'Ä±n terörden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin yürütülen operasyonda gelinen son durumu kuvvet komutanlarÄ±yla istiÅŸare etti.Genelkurmay Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ünal'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± deÄŸerlendirildi.ToplantÄ±da, El Bab'Ä±n terörden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin yürütülen operasyonda gelinen son durum ele alÄ±ndÄ±.

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