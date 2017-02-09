CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye gelecek

Amerikan Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (CIA) yeni direktÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye gerÃ§ekleÅŸtirecek

Ziyaret CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile arasÄ±nda gerçekleÅŸen görüÅŸmede kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ziyarette, Türkiye'nin Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± birlikte mücadele yürüttüÄŸü Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) konusunun görüÅŸüleceÄŸi öÄŸrenildi.

ÖNCÜ GÜÇ OLACAK

ÖSO'nun, Rakka'da DEAÅž ile yürütülecek mücadelede Türkiye tarafÄ±ndan öncü güç olarak sunulduÄŸu belirtiliyor. Türkiye'nin önerisi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Rakka operasyonunun ÖSO iÅŸbirliÄŸiyle yapÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda istiÅŸarelerin gerçekleÅŸtirilmesi bekleniyor. Cenevre'de ay sonunda yapÄ±lacak toplantÄ±larÄ±n asli unsuru olarak görülen ÖSO baÅŸta olmak üzere Suriyeli muhalif gruplara ABD'nin yakÄ±nlaÅŸmasÄ±, büyük önem taÅŸÄ±yor.

RAKKA PLANI SUNULDU

Pompeo'num ziyaretinde ÖSO konusunun konuÅŸulacak oluÅŸu, ABD'nin Rakka operasyonunu Suriye PKK'sÄ± PYD ile birlikte gerçekleÅŸtirme niyetinde bir geri adÄ±m olarak deÄŸerlendiriliyor. ABD'ye bir Rakka planÄ± sunduÄŸu açÄ±klanan Türkiye, Rakka operasyonunda PYD unsuru görmek istemiyor. Suriye'de kara ordusu bulundurmayan Amerika'nÄ±n sahadaki en etkin gücü olarak CIA'a iÅŸaret ediliyor. ÖSO, son olarak Türkiye aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Rusya ile buluÅŸmuÅŸlardÄ±. Rusya, daha önce rejimin düÅŸmanÄ± olarak karÅŸÄ±sÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Suriyeli muhaliflerle barÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve sahadaki etkinliÄŸi artmÄ±ÅŸtÄ±.

BELGELER KONULACAK

Mike Pompeo'nun, göreve geldikten sonra gerçekleÅŸtireceÄŸi ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± ziyaret olan Türkiye ziyaretinde Suriye dÄ±ÅŸÄ±nda önemli baÅŸka gündem maddeleri de bulunuyor. Ziyarette FETÖ ile mücadeleyi de görüÅŸülecek konular arasÄ±na alacak olan Ankara, Pompeo'nun önüne, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi dahil FETÖ ile ilgili tüm belgeleri koyacak. Ankara, örgütün elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in iadesine verilen önemi bir kez daha vurgulayacak. DiÄŸer önemli konu ise PKK ve uzantÄ±larÄ± PYD-YPG ile mücadele olacak. Obama döneminde bu örgüte destek verilmesini eleÅŸtiren Türkiye, PYD-YPG'nin, PKK'nÄ±n yan kolu olduÄŸunu bir kez daha vurgulayacak. PYD-YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi konusundaki beklentinin bir kez daha vurgulanmasÄ± planlanÄ±yor. Ziyarette, bölgedeki diÄŸer geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Irak ve Ä°ran da görüÅŸülecek diÄŸer konu baÅŸlÄ±klarÄ± arasÄ±nda.

Ä°RAN KARÅžITI

Pompeo, Senato'da yapÄ±lan oylamada 100 senatörden 66'sÄ±nÄ±n oyunu alarak CIA direktörü olmuÅŸtu. Daha önce Temsilciler Meclisi'nde üç dönem Cumhuriyetçi Parti'den Kansas Vekili olan Pompeo, Ä°stihbarat Komitesi üyeliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ran karÅŸÄ±tÄ± söylemleriyle tanÄ±nan Pompeo, Rusya'nÄ±n "siber saldÄ±rÄ± yoluyla ABD'deki baÅŸkanlÄ±k seçimlerine müdahale ettiÄŸi" iddiasÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.