Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/02/2017 11:44

El Bab'tan bir acÄ± haber daha ÅŸehit sayÄ±sÄ± 6'ya Ã§Ä±ktÄ±


Suriye'de dÃ¼zenlenen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'ta devam eden operasyonlarda dÃ¼n DAEÅž'in saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 5 TÃ¼rk askeri ÅŸehit olmuÅŸtu. BugÃ¼n TSK'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸehit sayÄ±sÄ± 6'ya Ã§Ä±karken 10 askerde yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi.

Dün 5 askerin ÅŸehit olduÄŸu ve 170'inci gününe giren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, El Bab'Ä±n ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sÄ±rasÄ±nda sabah saatlerinde DEAÅž'lÄ± teröristler ile Mehmetçik arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmalarda 1 asker ÅŸehit oldu, 10 asker ise yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž terör örgütü unsurlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanlar, karadan ve havadan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. YaralÄ± askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, ÅŸehit askerin cenazesi ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi.

 

 

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