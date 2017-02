ErdoÄŸan'Ä±n kelime Ã¼stadÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± espri Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine damgasÄ±nÄ± vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde konuşmasıyla herkesi güldürdü. Kelimelerin üstadı için "Cahit Bey'in kaç çocuğu var, 7-8 mi? Biz tabanı 3 belirledik ama Cahit Bey aldı yürüdü. Torunları da var. Kendisine sağlıklı ömürler diliyorum." şeklinde konuştu.

Aralık ayında Necip Fazıl Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri, ardından TÜBİTAK ve TÜBA ödüllerine katılarak kültür ve sanatçılarımızın ödüllerini bizzat verme imkanı buldum. Türkiye'nin her alanda yeni değerler yetiştirmesinin ancak varolan değerlerine sahip çıkmasıyla mümkün olduğuna inanıyorum. Ehl-i hünerin kadrini bilmek de büyük bir hünerdir anlayışıyla törenlere katılmaya özellikle dikkat ediyorum. Bizim medeniyet ve kültürümüzde kültür ve sanat beşerin, yaradıcının her eserinde müşahade ettiği güzellikleri çeşitli yol ve yöntemlerle ortaya koymasının vasıtasıdır. Bilgiyi hikmetle taçlandırıp, irfana ulaştırmadıkça hiçbir şeyi yerli yerine oturtamayız.

BİZ TABANI 3'LE BELİRLEDİK AMA MAŞALLAH CAHİT BEY TAVANA DOĞRU YÜRÜDÜ

Hani her Türk asker doğar diye bir söz var ya, onun doğrusu her Türk şair doğar olmalıydı. Cahit Koytak, kimya mühendisi olarak başladığı iş hayatını ticaretin her alanında sürdürmüş ama hepsinin üzerine edebiyatçılığını oturtmuş çok yönlü bir şairimizdir. Cahit Bey'in kaç çocuğu var, 7-8 mi? Biz tabanı 3 belirledik ama Cahit Bey tavana yürüdü. Torunları da var. Kendisine sağlıklı ömürler diliyorum.