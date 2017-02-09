ErdoÄŸan'Ä±n kelime Ã¼stadÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± espri Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine damgasÄ±nÄ± vurdu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'nde konuÅŸmasÄ±yla herkesi gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. Kelimelerin Ã¼stadÄ± iÃ§in "Cahit Bey'in kaÃ§ Ã§ocuÄŸu var, 7-8 mi? Biz tabanÄ± 3 belirledik ama Cahit Bey aldÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼. TorunlarÄ± da var. Kendisine saÄŸlÄ±klÄ± Ã¶mÃ¼rler diliyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

AralÄ±k ayÄ±nda Necip FazÄ±l Ödülleri, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kültür Sanat Büyük Ödülleri, ardÄ±ndan TÜBÄ°TAK ve TÜBA ödüllerine katÄ±larak kültür ve sanatçÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n ödüllerini bizzat verme imkanÄ± buldum. Türkiye'nin her alanda yeni deÄŸerler yetiÅŸtirmesinin ancak varolan deÄŸerlerine sahip çÄ±kmasÄ±yla mümkün olduÄŸuna inanÄ±yorum. Ehl-i hünerin kadrini bilmek de büyük bir hünerdir anlayÄ±ÅŸÄ±yla törenlere katÄ±lmaya özellikle dikkat ediyorum. Bizim medeniyet ve kültürümüzde kültür ve sanat beÅŸerin, yaradÄ±cÄ±nÄ±n her eserinde müÅŸahade ettiÄŸi güzellikleri çeÅŸitli yol ve yöntemlerle ortaya koymasÄ±nÄ±n vasÄ±tasÄ±dÄ±r. Bilgiyi hikmetle taçlandÄ±rÄ±p, irfana ulaÅŸtÄ±rmadÄ±kça hiçbir ÅŸeyi yerli yerine oturtamayÄ±z.

BÄ°Z TABANI 3'LE BELÄ°RLEDÄ°K AMA MAÅžALLAH CAHÄ°T BEY TAVANA DOÄžRU YÜRÜDÜ

Hani her Türk asker doÄŸar diye bir söz var ya, onun doÄŸrusu her Türk ÅŸair doÄŸar olmalÄ±ydÄ±. Cahit Koytak, kimya mühendisi olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÅŸ hayatÄ±nÄ± ticaretin her alanÄ±nda sürdürmüÅŸ ama hepsinin üzerine edebiyatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± oturtmuÅŸ çok yönlü bir ÅŸairimizdir. Cahit Bey'in kaç çocuÄŸu var, 7-8 mi? Biz tabanÄ± 3 belirledik ama Cahit Bey tavana yürüdü. TorunlarÄ± da var. Kendisine saÄŸlÄ±klÄ± ömürler diliyorum.