Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/02/2017 12:33

ErdoÄŸan'Ä±n kelime Ã¼stadÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± espri Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine damgasÄ±nÄ± vurdu


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'nde konuÅŸmasÄ±yla herkesi gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. Kelimelerin Ã¼stadÄ± iÃ§in "Cahit Bey'in kaÃ§ Ã§ocuÄŸu var, 7-8 mi? Biz tabanÄ± 3 belirledik ama Cahit Bey aldÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼. TorunlarÄ± da var. Kendisine saÄŸlÄ±klÄ± Ã¶mÃ¼rler diliyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

AralÄ±k ayÄ±nda Necip FazÄ±l Ödülleri, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kültür Sanat Büyük Ödülleri, ardÄ±ndan TÜBÄ°TAK ve TÜBA ödüllerine katÄ±larak kültür ve sanatçÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n ödüllerini bizzat verme imkanÄ± buldum. Türkiye'nin her alanda yeni deÄŸerler yetiÅŸtirmesinin ancak varolan deÄŸerlerine sahip çÄ±kmasÄ±yla mümkün olduÄŸuna inanÄ±yorum. Ehl-i hünerin kadrini bilmek de büyük bir hünerdir anlayÄ±ÅŸÄ±yla törenlere katÄ±lmaya özellikle dikkat ediyorum. Bizim medeniyet ve kültürümüzde kültür ve sanat beÅŸerin, yaradÄ±cÄ±nÄ±n her eserinde müÅŸahade ettiÄŸi güzellikleri çeÅŸitli yol ve yöntemlerle ortaya koymasÄ±nÄ±n vasÄ±tasÄ±dÄ±r. Bilgiyi hikmetle taçlandÄ±rÄ±p, irfana ulaÅŸtÄ±rmadÄ±kça hiçbir ÅŸeyi yerli yerine oturtamayÄ±z.

BÄ°Z TABANI 3'LE BELÄ°RLEDÄ°K AMA MAÅžALLAH CAHÄ°T BEY TAVANA DOÄžRU YÜRÜDÜ

Hani her Türk asker doÄŸar diye bir söz var ya, onun doÄŸrusu her Türk ÅŸair doÄŸar olmalÄ±ydÄ±. Cahit Koytak, kimya mühendisi olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÅŸ hayatÄ±nÄ± ticaretin her alanÄ±nda sürdürmüÅŸ ama hepsinin üzerine edebiyatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± oturtmuÅŸ çok yönlü bir ÅŸairimizdir. Cahit Bey'in kaç çocuÄŸu var, 7-8 mi? Biz tabanÄ± 3 belirledik ama Cahit Bey tavana yürüdü. TorunlarÄ± da var. Kendisine saÄŸlÄ±klÄ± ömürler diliyorum.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo Ankara'da

Ankara'ya gelen CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo temaslarda bulunacak.


Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in mevlid okunacak

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸi iÃ§in mevlid yapÄ±lacak.


El Bab'tan bir acÄ± haber daha ÅŸehit sayÄ±sÄ± 6'ya Ã§Ä±ktÄ±

Suriye'de dÃ¼zenlenen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'ta devam eden operasyonlarda dÃ¼n DAEÅž'in saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 5 TÃ¼rk askeri ÅŸehit olmuÅŸtu. BugÃ¼n TSK'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸehit sayÄ±sÄ± 6'ya Ã§Ä±karken 10 askerde yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi.