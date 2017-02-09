Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in mevlid okunacak

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸi iÃ§in mevlid yapÄ±lacak.
YÄ±lbaÅŸÄ± gecesinde hain saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan ünlü gece kulübü Reina'da 1'i polis 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Reina yönetim kurulu baÅŸkanÄ± Mehmet Koçaraslan, Instagram hesabÄ±ndan ölenler için mevlüt okutulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Reina'nÄ±n yönetim kurulu baÅŸkanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre, 1'i polis 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin 40. gününde mevlüt okutulacak. Mevlüt yarÄ±n Cuma NamazÄ±nÄ± mütakiben Reina'nÄ±n yanÄ±ndaki Defterdar Ä°brahim PaÅŸa Camiisi'nde yapÄ±lacak.
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