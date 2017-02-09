Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/02/2017 13:13

CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo Ankara'da


Ankara'ya gelen CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo temaslarda bulunacak.

CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in mevlid okunacak

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸi iÃ§in mevlid yapÄ±lacak.


ErdoÄŸan'Ä±n kelime Ã¼stadÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± espri Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine damgasÄ±nÄ± vurdu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'nde konuÅŸmasÄ±yla herkesi gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. Kelimelerin Ã¼stadÄ± iÃ§in "Cahit Bey'in kaÃ§ Ã§ocuÄŸu var, 7-8 mi? Biz tabanÄ± 3 belirledik ama Cahit Bey aldÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼. TorunlarÄ± da var. Kendisine saÄŸlÄ±klÄ± Ã¶mÃ¼rler diliyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.


El Bab'tan bir acÄ± haber daha ÅŸehit sayÄ±sÄ± 6'ya Ã§Ä±ktÄ±

Suriye'de dÃ¼zenlenen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'ta devam eden operasyonlarda dÃ¼n DAEÅž'in saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 5 TÃ¼rk askeri ÅŸehit olmuÅŸtu. BugÃ¼n TSK'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸehit sayÄ±sÄ± 6'ya Ã§Ä±karken 10 askerde yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi.