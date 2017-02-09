CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo Ankara'da

Ankara'ya gelen CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo temaslarda bulunacak.
CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸi iÃ§in mevlid yapÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'nde konuÅŸmasÄ±yla herkesi gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. Kelimelerin Ã¼stadÄ± iÃ§in "Cahit Bey'in kaÃ§ Ã§ocuÄŸu var, 7-8 mi? Biz tabanÄ± 3 belirledik ama Cahit Bey aldÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼. TorunlarÄ± da var. Kendisine saÄŸlÄ±klÄ± Ã¶mÃ¼rler diliyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Suriye'de dÃ¼zenlenen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'ta devam eden operasyonlarda dÃ¼n DAEÅž'in saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 5 TÃ¼rk askeri ÅŸehit olmuÅŸtu. BugÃ¼n TSK'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸehit sayÄ±sÄ± 6'ya Ã§Ä±karken 10 askerde yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi.