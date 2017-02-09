Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/02/2017 15:23

YÃ¼zÃ¼nÃ¼ saklayarak gitti uyuÅŸturucu ticareti yapan emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± cezaevinde


"UyuÅŸturucu ticareti" yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§eyle 2 kez gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–.C, tutuklanarak cezaevine yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapatarak gitti.

UyuÅŸturucu ticareti iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ±yla tekrar gözaltÄ±na alÄ±nan Ä°stanbul Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ö.C, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikçe tutuklandÄ±. Üsküdar PaÅŸakapÄ±sÄ± Cezaevi'ne götürülen Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ö.C.nin yüzünü gizlediÄŸi görüldü. 

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CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo Ankara'da

Ankara'ya gelen CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo temaslarda bulunacak.


Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in mevlid okunacak

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸi iÃ§in mevlid yapÄ±lacak.


ErdoÄŸan'Ä±n kelime Ã¼stadÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± espri Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine damgasÄ±nÄ± vurdu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'nde konuÅŸmasÄ±yla herkesi gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. Kelimelerin Ã¼stadÄ± iÃ§in "Cahit Bey'in kaÃ§ Ã§ocuÄŸu var, 7-8 mi? Biz tabanÄ± 3 belirledik ama Cahit Bey aldÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼. TorunlarÄ± da var. Kendisine saÄŸlÄ±klÄ± Ã¶mÃ¼rler diliyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.