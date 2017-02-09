YÃ¼zÃ¼nÃ¼ saklayarak gitti uyuÅŸturucu ticareti yapan emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± cezaevinde

"UyuÅŸturucu ticareti" yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§eyle 2 kez gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–.C, tutuklanarak cezaevine yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapatarak gitti.
UyuÅŸturucu ticareti iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ±yla tekrar gözaltÄ±na alÄ±nan Ä°stanbul Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ö.C, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikçe tutuklandÄ±. Üsküdar PaÅŸakapÄ±sÄ± Cezaevi'ne götürülen Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ö.C.nin yüzünü gizlediÄŸi görüldü.