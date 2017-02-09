Gar katliamÄ±nÄ±n simgesi Ã¶ÄŸretmen Benimle helalleÅŸmek iÃ§in bu iÅŸte parmaÄŸÄ± olanÄ± bulun

Ankara Gar'Ä±nda yaÅŸanan canlÄ± bomba patlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan davada olayÄ± simgesi haline gelen Ã¶ÄŸretmen mahkemede aÄŸÄ±r konuÅŸtu.

Katliamla ilgili 36 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. DuruÅŸmaya, saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yetirenlerin yakÄ±nlarÄ±, olayda yaralananlar ile avukatlarÄ±, çeÅŸitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve sanÄ±klar katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya sanÄ±k avukatlarÄ±ndan katÄ±lan olmadÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ± kimlik tespitinin ardÄ±ndan sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ±nÄ±n duruÅŸmada hazÄ±r edilmesi için Ankara Barosu'na müzekkere yazÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Kimlik tespitinin ardÄ±ndan müÅŸteki ifadeleriyle duruÅŸmaya devam edildi. Patlama sonrasÄ± kÄ±zÄ± BaÅŸak Sidar Çevik ile kÄ±z kardeÅŸi Nilgün Çevik'i kaybeden, kan gölüne dönen meydanda yaralÄ± eÅŸine sarÄ±lmÄ±ÅŸ halde görüntülenen öÄŸretmen Ä°zzettin Çevik ifade verdi. Ä°fadesinde sanÄ±klarÄ± göstererek "Buradakiler benim hemÅŸehrim. Ben Urfa Suruçluyum. Suphi duydun demi beni. 'Ticaretime bakÄ±yorum' dedin. Beni güldürdün. BudayÄ±m kardeÅŸ. Hepiniz benim hemÅŸerimsiniz. Ben hep çalÄ±ÅŸtÄ±m, kardeÅŸlerime bakmak için çalÄ±ÅŸtÄ±m. BunlarÄ± niye anlatÄ±yorum size Suphi? BarÄ±ÅŸ niye lazÄ±m biliyor musun Suphi? Sizin çocuklarÄ±nÄ±z için lazÄ±m. Benimle helalleÅŸeceksiniz. Benimle nasÄ±l helalleÅŸeceksiniz biliyor musunuz? Mahkemeye yardÄ±mcÄ± olacaksÄ±nÄ±z, adalete yardÄ±mcÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Bu iÅŸte kimin parmaÄŸÄ± varsa vereceksiniz" diye konuÅŸtu.

Kaynak: Hürriyet