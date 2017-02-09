KabataÅŸ MeciÌ‡diÌ‡yekÃ¶y Mahmutbey metrosu 8 ilÃ§eyi birbirine baÄŸlayacak

YÃ¼zde 75'i tamamlanan KabataÅŸ MeciÌ‡diÌ‡yekÃ¶y Mahmutbey metrosunun ne zaman aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±na dair konuÅŸan Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, metroyla ulaÅŸÄ±mÄ±n 26 dakikaya dÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

KabataÅŸ- MeciÌ‡diÌ‡yeköy -Mahmutbey metrosu çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, KabataÅŸ-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda, 24,5 kilometrelik, Mecidiyeköy'den Tekstilkent'e kadar kazÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. KabataÅŸ - Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattÄ±nda tünel çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yüzde 75,5'Ä° tamamlandÄ±. Mecidiyeköy'den Teksilkent'e uzanan tüneller Eyüp'te bulunan Veysel Karani duraÄŸÄ±nda Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törenle birleÅŸti. KabataÅŸ'tan Mecidiyeköy'e oradan Mahmutbey'e uzanan 2 etaptan oluÅŸan hat hakkÄ±nda bilgi veren TopbaÅŸ, "24.5 kilometrelik bu hat günde 1 milyon yolcu taÅŸÄ±yacak. Mahmutbey'den çÄ±kan bir kiÅŸi KabataÅŸ'a 31,5 dakikada ulaÅŸacak.'' dedi. eyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ, ÅžiÅŸli, KaÄŸÄ±thane, Eyüp, GaziosmanpaÅŸa, Esenler, BaÄŸcÄ±lar ilçelerinden geçen hattÄ±n 19 istasyondan oluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirten TopbaÅŸ, "HattÄ± iki etaplÄ± olarak ihale ettik. Bu hattÄ±n maliyeti 3. 7 milyar TL." dedi. ÇalÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda köstebek adÄ± verilen 5 adet TBM aracÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TopbaÅŸ, projenin bitiÅŸ tarihine iliÅŸkin "2018'in ikinci yarÄ±sÄ±nda bitirilmesini hedefliyoruz. 2018 yÄ±lÄ± sonunda günde 1 milyon yolcu taÅŸÄ±yan bir hat haline gelecek.'' dedi.