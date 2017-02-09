Son dakika Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± TÃ¼rk askerini vurdu 3 ÅŸehit

Rusya'ya ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla TÃ¼rk askerlerini vurduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 3 TÃ¼rk askerinin ÅŸehit olduÄŸunu belirtti.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bugün El Bab bölgesinden gelen ÅŸehit haberleriyle ilgili açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. "FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ± bölgesinde, 09 Åžubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularÄ±nda, Rusya Federasyonuna ait bir savaÅŸ uçaÄŸÄ± tarafÄ±ndan DEAÅž hedeflerine icra edilen hava harekatÄ± esnasÄ±nda, kazaen TSK unsurlarÄ±nÄ±n olduÄŸu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, biri aÄŸÄ±r olmak üzere 11 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. YaralÄ± personelimiz tedavilerinin yapÄ±lmasÄ± maksadÄ±yla süratle hastaneye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. RF yetkilileri, söz konusu olayÄ±n bir kaza olduÄŸunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmiÅŸlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalÄ±ÅŸmalar iki tarafça sürdürülmektedir.AyrÄ±ca, aynÄ± olayla ilgili olarak RF CumhurbaÅŸkanÄ± SayÄ±n Vladimir PUTÄ°N, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ERDOÄžAN'a üzüntülerini belirterek baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulunmuÅŸlardÄ±r.Bizleri acÄ± ve üzüntüye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet, ÅŸehitlerimizin deÄŸerli ailelerine, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r; yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz. Kamuoyuna saygÄ± ile duyurulur."

PUTÄ°N ERDOÄžAN'I ARADI

Rus uçaklarÄ±nÄ±n sabahki saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin arasÄ±nda akÅŸam saatlerinde bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸti. GörüÅŸmede Putin'in yaÅŸanan olaydan dolayÄ± Türkiye'ye üzüntülerini ilettiÄŸi öÄŸrenildi.