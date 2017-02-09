Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/02/2017 17:09

FlaÅŸ Taksim'deki cami inÅŸaatÄ± baÅŸlÄ±yor


Taksim'de eski su daÄŸÄ±tÄ±m merkezinin yanÄ±na yapÄ±lmasÄ± planlanan cami inÅŸaatÄ± iÃ§in ilk kepÃ§e vuruldu.

Taksim'deki eski su daÄŸÄ±tÄ±m merkezi (maksem) yanÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan cami için inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±.Ä°stanbul 2 NumaralÄ± Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu'nun onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu sabah Taksim camisi alanÄ±nda ÅŸantiye hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. AkÅŸam saatlerinde caminin yapÄ±lacaÄŸÄ± alanda bir iÅŸ makinesi çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. ÇÄ±kacak molozlar için de bir hafriyat kamyonu getirildi.

 

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