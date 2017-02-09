Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/02/2017 18:02

Putin TÃ¼rk askerinin neden yanlÄ±ÅŸÄ±kla vurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±


TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n bombalamasÄ±yla El Bab'ta 3 askerimizin ÅŸehit olduÄŸunu duyurmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine Putin'den konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama geldi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, El Bab'da bugün hayatlarÄ±nÄ± kaybeden askerlerden 3'ünün yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Rusya tarafÄ±ndan vurulduÄŸunu açÄ±kladÄ±. BomnbardÄ±manda 11 de asker yaralandÄ±. Bunun üzerine Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Dmitri Peskov Rus haber ajansÄ± Ria Novosti'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Putin'in Rus Hava Kuvvetleri'nin kazayla açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucunda Türk askerlerinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi sebebiyle ErdoÄŸan'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilediÄŸini doÄŸruladÄ±. Peskov, "Putin, ErdoÄŸan'a Türk askerlerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin operasyonu sÄ±rasÄ±nda koordinatlarÄ±n teyit edilmemesi sonucunda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini söyledi" dedi.

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Son dakika Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± TÃ¼rk askerini vurdu 3 ÅŸehit

Rusya'ya ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla TÃ¼rk askerlerini vurduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 3 TÃ¼rk askerinin ÅŸehit olduÄŸunu belirtti.


FlaÅŸ Taksim'deki cami inÅŸaatÄ± baÅŸlÄ±yor

Taksim'de eski su daÄŸÄ±tÄ±m merkezinin yanÄ±na yapÄ±lmasÄ± planlanan cami inÅŸaatÄ± iÃ§in ilk kepÃ§e vuruldu.


KabataÅŸ MeciÌ‡diÌ‡yekÃ¶y Mahmutbey metrosu 8 ilÃ§eyi birbirine baÄŸlayacak

YÃ¼zde 75'i tamamlanan KabataÅŸ MeciÌ‡diÌ‡yekÃ¶y Mahmutbey metrosunun ne zaman aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±na dair konuÅŸan Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, metroyla ulaÅŸÄ±mÄ±n 26 dakikaya dÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.