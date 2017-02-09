Putin TÃ¼rk askerinin neden yanlÄ±ÅŸÄ±kla vurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n bombalamasÄ±yla El Bab'ta 3 askerimizin ÅŸehit olduÄŸunu duyurmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine Putin'den konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama geldi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, El Bab'da bugün hayatlarÄ±nÄ± kaybeden askerlerden 3'ünün yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Rusya tarafÄ±ndan vurulduÄŸunu açÄ±kladÄ±. BomnbardÄ±manda 11 de asker yaralandÄ±. Bunun üzerine Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Dmitri Peskov Rus haber ajansÄ± Ria Novosti'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Putin'in Rus Hava Kuvvetleri'nin kazayla açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucunda Türk askerlerinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi sebebiyle ErdoÄŸan'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilediÄŸini doÄŸruladÄ±. Peskov, "Putin, ErdoÄŸan'a Türk askerlerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin operasyonu sÄ±rasÄ±nda koordinatlarÄ±n teyit edilmemesi sonucunda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini söyledi" dedi.