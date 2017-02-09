Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/02/2017 19:45

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Putin o Ã¶nemli iki konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan ve putin

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rus lider Putin arasÄ±nda Ã¶nemli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin telefonda görüÅŸtü.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, görüÅŸmede uluslararasÄ± terörle mücadele ve Suriye'deki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.

Putin'den ÅŸehit askerler için taziye

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, El Bab'da kaza neticesinde ÅŸehit düÅŸen askerler için CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a taziyelerini iletti.

Astana süreci konuÅŸuldu

GörüÅŸmede, Türkiye, Rusya ve Ä°ran öncülüÄŸünde Suriye sorununa çözüm amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan Astana sürecine de deÄŸinildi.Ä°ki lider, mart ayÄ±nda Rusya'da gercekleÅŸtirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ve güncel konulara iliÅŸkin görüÅŸ teatisinde bulundu.

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CIA DirektÃ¶rÃ¼ Pompeo

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Hakan Fidan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine CIA DirektÃ¶rÃ¼ de katÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan TÃ¼rkiye'ye gelen CIA DirektÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼


Putin TÃ¼rk askerinin neden yanlÄ±ÅŸÄ±kla vurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n bombalamasÄ±yla El Bab'ta 3 askerimizin ÅŸehit olduÄŸunu duyurmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine Putin'den konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama geldi.


Son dakika Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± TÃ¼rk askerini vurdu 3 ÅŸehit

Rusya'ya ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla TÃ¼rk askerlerini vurduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 3 TÃ¼rk askerinin ÅŸehit olduÄŸunu belirtti.