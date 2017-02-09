CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Putin o Ã¶nemli iki konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rus lider Putin arasÄ±nda Ã¶nemli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin telefonda görüÅŸtü.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, görüÅŸmede uluslararasÄ± terörle mücadele ve Suriye'deki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.

Putin'den ÅŸehit askerler için taziye

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, El Bab'da kaza neticesinde ÅŸehit düÅŸen askerler için CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a taziyelerini iletti.

Astana süreci konuÅŸuldu

GörüÅŸmede, Türkiye, Rusya ve Ä°ran öncülüÄŸünde Suriye sorununa çözüm amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan Astana sürecine de deÄŸinildi.Ä°ki lider, mart ayÄ±nda Rusya'da gercekleÅŸtirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ve güncel konulara iliÅŸkin görüÅŸ teatisinde bulundu.