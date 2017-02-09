CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Hakan Fidan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine CIA DirektÃ¶rÃ¼ de katÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan TÃ¼rkiye'ye gelen CIA DirektÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan elde edilen bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n CIA Direktörü Pompeo'yu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde kabul ettiÄŸi öÄŸrenildi

FÄ°DAN DA KATILDI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan’Ä±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’ndaki haftalÄ±k görüÅŸmesine Türkiye’yi ziyaret eden CIA Direktörü Mike Pompeo’nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.