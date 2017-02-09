Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/02/2017 19:58

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Hakan Fidan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine CIA DirektÃ¶rÃ¼ de katÄ±ldÄ±

CIA DirektÃ¶rÃ¼ Pompeo

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan TÃ¼rkiye'ye gelen CIA DirektÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan elde edilen bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n CIA Direktörü Pompeo'yu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde kabul ettiÄŸi öÄŸrenildi

FÄ°DAN DA KATILDI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan’Ä±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’ndaki haftalÄ±k görüÅŸmesine Türkiye’yi ziyaret eden CIA Direktörü Mike Pompeo’nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan ve putin

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Putin o Ã¶nemli iki konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rus lider Putin arasÄ±nda Ã¶nemli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±ldÄ±


Putin TÃ¼rk askerinin neden yanlÄ±ÅŸÄ±kla vurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n bombalamasÄ±yla El Bab'ta 3 askerimizin ÅŸehit olduÄŸunu duyurmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine Putin'den konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama geldi.


Son dakika Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± TÃ¼rk askerini vurdu 3 ÅŸehit

Rusya'ya ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla TÃ¼rk askerlerini vurduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 3 TÃ¼rk askerinin ÅŸehit olduÄŸunu belirtti.