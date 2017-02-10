Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/02/2017 09:09

Canikli'den yeni KHK ile ihraÃ§ edilen 330 akademisyen hakkÄ±nda ÅŸok aÃ§Ä±klama


OHAL'in devam ettiÄŸi sÄ±rada Ã§Ä±karÄ±lan son KHK ile ihraÃ§ edilen 330 akademisyen hakkÄ±nda Ã§ok fazla eleÅŸtiri olduÄŸu gerekÃ§esiyle BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, listenin yeniden YÃ–K'e gÃ¶nderilip deÄŸerlendirileceÄŸini belirtti.

AK Parti Grup Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantÄ±sÄ±nÄ±n büyük bölümünü terör örgütleriyle hiçbir ilgisi olmayan akademisyenlerin üniversitelerden atÄ±lmasÄ± oluÅŸturdu.Konu AK Parti milletvekilleri tarafÄ±ndan gündeme getirildi. ToplantÄ±da söz alan üyeler, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli'ye akademisyenlerle ilgili listeyi kimin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordular. Listede adÄ± geçen çok sayÄ±da akademisyeni yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±, herhangi bir örgütle iliÅŸkilendirilmesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler. Bu isimlerin bazÄ±larÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade ettiler. Canikli, bunun üzerine listenin YÖK tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, akademisyenlerle ilgili kararlar konusunda zaman zaman sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve bunlarÄ± düzeltme yoluna gittiklerini ifade etti. Canikli, son kararname ile gündeme gelen eleÅŸtirilerin de deÄŸerlendirileceÄŸini ve listenin YÖK tarafÄ±ndan yeniden deÄŸerlendirilmesinin isteneceÄŸini söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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