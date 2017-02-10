Merhum YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Ã§ok konuÅŸulacak arabada namaz mÄ± kÄ±lÄ±yordu

2009 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden BBP'nin Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun makam aracÄ±ndayken namaz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada yankÄ± buldu.

Sosyal medyada yayÄ±nlanan görüntülerde Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun makam aracÄ± otoyolun kenarÄ±nda kendisini bekleyen kalabalÄ±ÄŸÄ±n yanÄ±nda duruyor. YazÄ±coÄŸlu'nun korumasÄ± aÅŸaÄŸÄ± inmesi için aracÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± açÄ±yor. O anda Merhum YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun namaz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören koruma kapÄ±yÄ± kapatarak çevredekilere el iÅŸaretiyle Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun namaz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. YazÄ±cÄ±oÄŸlu namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±ktan sonra araçtan çÄ±karak bekleyen kalabalÄ±kla teker teker tokalaÅŸÄ±yor.

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