AtatÃ¼rk'Ã¼ Ã§ok seviyordu OsmanlÄ± HanedanÄ± Ã¼yesi BÃ¼lent Osman hayatÄ±nÄ± kaybetti

OsmanlÄ± HanedanÄ± Ã¼yesi BÃ¼lent Osman, dÃ¼n gece Paris'te tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede, 87 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Anne tarafÄ±ndan II. Abdülhamit'in baba tarafÄ±ndan Plevne KahramanÄ± Gazi Osman PaÅŸa'nÄ±n torunu olan Bülent Osman 87 yaÅŸÄ±nda vefat etti. Bülent Osman, Atatürk'e olan hayranlÄ±ÄŸÄ± ile tanÄ±nÄ±yordu. Osman, "Hanedan ailesinin yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ± kararÄ± doÄŸruydu. YapmalÄ±lardÄ±, mecburlardÄ±. Mustafa Kemal bunu yapmasaydÄ±, Türkiye bugün Arabistan gibi bir ÅŸey olacaktÄ±." demiÅŸti.