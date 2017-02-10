Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/02/2017 10:51

AtatÃ¼rk'Ã¼ Ã§ok seviyordu OsmanlÄ± HanedanÄ± Ã¼yesi BÃ¼lent Osman hayatÄ±nÄ± kaybetti


OsmanlÄ± HanedanÄ± Ã¼yesi BÃ¼lent Osman, dÃ¼n gece Paris'te tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede, 87 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Anne tarafÄ±ndan II. Abdülhamit'in baba tarafÄ±ndan Plevne KahramanÄ± Gazi Osman PaÅŸa'nÄ±n torunu olan Bülent Osman 87 yaÅŸÄ±nda vefat etti. Bülent Osman, Atatürk'e olan hayranlÄ±ÄŸÄ± ile tanÄ±nÄ±yordu. Osman, "Hanedan ailesinin yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ± kararÄ± doÄŸruydu. YapmalÄ±lardÄ±, mecburlardÄ±. Mustafa Kemal bunu yapmasaydÄ±, Türkiye bugün Arabistan gibi bir ÅŸey olacaktÄ±." demiÅŸti.

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