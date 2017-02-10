Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/02/2017 11:17

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m CIA DirektÃ¶rÃ¼ Pompeo ile bir araya geldi


CIA DirektÃ¶rÃ¼ Pompeo ile Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde gÃ¶rÃ¼ÅŸen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m FETÃ– iÃ§in iÅŸbirliÄŸi teklifinde bulundu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Çankaya KöÅŸkü'nde kabul ettiÄŸi CIA Direktörü Pompeo'ya, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleye yönelik yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ve bu çerçevede ABD yönetiminden beklentilerini aktardÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, örgüt lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade süreci dahil, örgütün ABD'deki yapÄ±lanmasÄ± ile mücadele konusunda ABD'nin tüm ilgili makamlarÄ±ndan iÅŸbirliÄŸi talebini tekrarladÄ±.

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