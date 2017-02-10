VatandaÅŸlar meydana sÄ±ÄŸmadÄ± El Bab ÅŸehidini tÃ¼m ÅŸehir bÃ¶yle uÄŸurladÄ±

TSK'nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonunda ÅŸehit olan Umut Aytekin'i KarabÃ¼k halkÄ± birlikte yolculadÄ±.

El Bab ÅŸehidi Umut Aytekin için Karabük kent meydanÄ±nda tören düzenlendi. Åžehidin aÄŸabeyi UÄŸur Aytekin, ambulanstan indirilen kardeÅŸinin tabutuna askerlerle birlikte omuz verdi. UÄŸur Aytekin, bir süre tabutu taÅŸÄ±dÄ±ktan sonra kardeÅŸinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± alÄ±p tören alanÄ±na kadar götürdü. UÄŸur Aytekin, "Ben anneme söz verdim. Buraya saÄŸ gelecektin. Ben ÅŸimdi anneme ne söyleyeceÄŸim" diyerek gözyaÅŸÄ± döktü. Cenaze namazÄ±na Vali Mehmet AktaÅŸ, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Maliye Daire BaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Hasan BaskÄ±, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Cihan Ulukaya, Garnizon KomutanÄ± Albay Tekin NemlioÄŸlu, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Åžahin, Burhanettin Uysal, ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. MeydanÄ± dolduran vatandaÅŸlar ÅŸehidini hep beraber son yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±. Åžehit Umut Aytekin'in cenazesi, ikindi namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±ndan sonra topraÄŸa verildi.