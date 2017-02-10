Ä°lk cemre ne zaman dÃ¼ÅŸecek

DoÄŸanÄ±n uyanÄ±ÅŸÄ±nÄ± sembolize eden cemre, bu yÄ±l 19-20 Åžubatta havaya dÃ¼ÅŸecek.

HavanÄ±n, suyun ve topraÄŸÄ±n kÄ±ÅŸ soÄŸundan çÄ±kÄ±p bahar Ä±sÄ±sÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± anlatÄ±r. Kelime manasÄ± olara cemre kor halindeki ateÅŸ anlamÄ±na gelir. Cemrenin düÅŸmesiyle havanÄ±n soÄŸuÄŸu kÄ±rÄ±lÄ±r ve doÄŸa uyanmaya baÅŸlar. BaharÄ±n geliÅŸini haber veren cemre, ilk olarak havaya düÅŸer. Bu yÄ±l cemre havaya 19-20 Åžubat tarihlerinde düÅŸecek. Bu tarihten itibaren hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yükselmeye baÅŸlayacak. Åžubat ayÄ±nda hava su ve topraÄŸa ilk cemre düÅŸecek. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Åžubat), Ä°kinci cemre suya 26 - 27 Åžubat 2017 tarihlerinde düÅŸecek. Cemrenin suya düÅŸmesi ile birlikte de sular Ä±sÄ±nmaya baÅŸlayacak. Sudaki canlÄ± hayatÄ± da harekete geçecek. Üçüncü cemre de topraÄŸa düÅŸecek. Bu sene cemre topraÄŸa 5-6 mart 2017 tarihlerinde düÅŸecek. Bu tarihten itibaren toprak Ä±sÄ±nacak ve doÄŸanÄ±n uyanÄ±ÅŸ süreci baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak. TopraÄŸÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla birlikte bitkiler filiz verecek. AÄŸaçlar canlanÄ±p erik aÄŸaçlarÄ± çiçek açmaya baÅŸlayacak. TopraÄŸa düÅŸen cemre genellikle baharÄ±n start aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gösterir. Hava ve suya düÅŸen cemre ile birlikte artÄ±k baharÄ±n geliÅŸi için tüm gereken bileÅŸenler oluÅŸmuÅŸ olur.