Son dakika Ã‡anakkale'de bir deprem daha AyvacÄ±k beÅŸik gibi sallanÄ±yor

Ã‡anakkale beÅŸik gibi sallanmaya devam ediyor. BugÃ¼n saat 11.55'te 5.0 ÅŸiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Merkezüssü Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesi olan deprem saat 11.55'te meydana geldi. Depremin büyüklüÄŸü 5 olarak açÄ±klandÄ±. Bir süredir adeta deprem fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinden bir son dakika haberi geldi. Kandilli Rasathanesi, saat 11.55'te merkez üssü Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesi YukarÄ±köy olan 5 büyüklüÄŸünde bir deprem kaydedildiÄŸini bildirdi. Depremin 5.5 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirtildi.