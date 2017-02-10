Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/02/2017 11:51

Son dakika Ã‡anakkale'de bir deprem daha AyvacÄ±k beÅŸik gibi sallanÄ±yor


Ã‡anakkale beÅŸik gibi sallanmaya devam ediyor. BugÃ¼n saat 11.55'te 5.0 ÅŸiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Merkezüssü Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesi olan deprem saat 11.55'te meydana geldi. Depremin büyüklüÄŸü 5 olarak açÄ±klandÄ±. Bir süredir adeta deprem fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinden bir son dakika haberi geldi. Kandilli Rasathanesi, saat 11.55'te merkez üssü Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesi YukarÄ±köy olan 5 büyüklüÄŸünde bir deprem kaydedildiÄŸini bildirdi. Depremin 5.5 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirtildi.

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