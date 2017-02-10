Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/02/2017 11:51

Son dakika CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan referandumu onayladÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKP ve MHP'nin birlikte sunduÄŸu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemini" içeren 6771 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan, halkoyuna sunulmak üzere yayÄ±mlanmasÄ± için BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gönderildi. Söz konusu deÄŸiÅŸiklik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 339 oyla kabul edilmiÅŸti.

REFERANDUM TARÄ°HÄ° NE ZAMAN?

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n anayasa deÄŸiÅŸiklik kanununu onaylamasÄ±yla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim KurulundadÄ±r. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapÄ±lmasÄ±yla ilgili kararÄ±nÄ± önümüzdeki günlerde verecektir" dedi. Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor" demiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Son dakika Ã‡anakkale'de bir deprem daha AyvacÄ±k beÅŸik gibi sallanÄ±yor

Ã‡anakkale beÅŸik gibi sallanmaya devam ediyor. BugÃ¼n saat 11.55'te 5.0 ÅŸiddetinde bir deprem daha meydana geldi.


Ä°lk cemre ne zaman dÃ¼ÅŸecek

DoÄŸanÄ±n uyanÄ±ÅŸÄ±nÄ± sembolize eden cemre, bu yÄ±l 19-20 Åžubatta havaya dÃ¼ÅŸecek.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m CIA DirektÃ¶rÃ¼ Pompeo ile bir araya geldi

CIA DirektÃ¶rÃ¼ Pompeo ile Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde gÃ¶rÃ¼ÅŸen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m FETÃ– iÃ§in iÅŸbirliÄŸi teklifinde bulundu.