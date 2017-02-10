Son dakika CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan referandumu onayladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKP ve MHP'nin birlikte sunduÄŸu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.
"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemini" içeren 6771 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan, halkoyuna sunulmak üzere yayÄ±mlanmasÄ± için BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gönderildi. Söz konusu deÄŸiÅŸiklik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 339 oyla kabul edilmiÅŸti.
REFERANDUM TARÄ°HÄ° NE ZAMAN?
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n anayasa deÄŸiÅŸiklik kanununu onaylamasÄ±yla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim KurulundadÄ±r. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapÄ±lmasÄ±yla ilgili kararÄ±nÄ± önümüzdeki günlerde verecektir" dedi. Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor" demiÅŸti.