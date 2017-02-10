Ankara Ãœniversitesi'nde gergin dakikalar polisin mÃ¼dahalesi sÃ¼rÃ¼yor

Son KHK ile 330 akademisyenin ihraÃ§ edilmesinden sonra Ankara Ãœniversitesi'nde Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin eylemine destek iÃ§in gelenlere polis mÃ¼dahale etti.

OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 686 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen akademisyenlerle ilgili Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, bugün öÄŸle saatlerinde, eylem yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n duyurulmasÄ± üzerine polis ekipleri, kampüs çevresinde yoÄŸun güvenlik önlemi aldÄ±. Üniversiteye giriÅŸte herkes kimlik kontrolüyle içeri alÄ±nÄ±rken, birçok öÄŸretim üyesi ve öÄŸrencinin de üniversiteye alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± görüldü. Milletvekillerinin üniversite kampüsüne girmesinin ardÄ±ndan çevik kuvvet ekipleri de kampüs alanÄ±na girdi. YaÅŸanan arbedede polis, öÄŸretim görevlilerine ve öÄŸrencilere biber gazÄ± ve plastik mermiyle müdahale etti. Üniversitenin Ä°letiÅŸim Fakültesi'ne doÄŸru koÅŸan çevik kuvvet ekipleri, burada 1 öÄŸretim görevlisi ve 1 öÄŸreniciyi gözaltÄ±na alarak, kampüs dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kardÄ±. Polis ekipleri, daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giderek. 1'i öÄŸretim görevlisi 2'si öÄŸrenci olmak üzere 3 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Çevik kuvvet ekiplerinin, üniversite kampüsünde bekleyiÅŸi sürüyor.