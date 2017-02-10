YÃ–K ihraÃ§larla ilgili ilk kez konuÅŸtu

YÃ–K son KHK ile ihraÃ§ edilen akademisyenler hakkÄ±nda suskunluÄŸunu bozarak aÃ§Ä±klamada bulundu.

YükseköÄŸretim Kurulunca, son çÄ±kan KHK'larÄ±n, diÄŸer kurumlarda olduÄŸu gibi akademide de yapÄ±lan yeniden deÄŸerlendirmeler sonrasÄ±nda, iade sürecinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸi belirtilerek, "YükseköÄŸretimin kurumsal yapÄ±sÄ± kadar akademi camiasÄ±nÄ±n yetiÅŸmiÅŸ her bir ferdi de bilim hayatÄ±mÄ±z ve ülkemiz için deÄŸerli ve önemlidir. Gelinen süreçte YÖK olarak konuya iliÅŸkin yeni sorumluluklar üstlenme de dahil deÄŸerlendirmemiz sürmektedir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Ä°HRAÇ EDÄ°LEN AKADEMÄ°SYENLERLE Ä°LGÄ°LÄ° AÇIKLAMA

YÖK'ten, yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nda görevli akademisyenlerin, kanun hükmündeki kararnameler ile kamu görevinden çÄ±kartÄ±lmasÄ± süreçleriyle ilgili ortaya atÄ±lan deÄŸerlendirmeler üzerine açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. YÖK'ün anayasal asli görevinin, yükseköÄŸretim kurumlarÄ±ndaki öÄŸretim süreçlerinin planlanmasÄ±, düzenlemesi, yönetilmesi ve denetlenmesi olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, YÖK'e anayasal çerçevede yüklenen hususlar dÄ±ÅŸÄ±ndaki konularda üniversitelerin, diÄŸer kamu kurumlarÄ±ndan farklÄ± ÅŸekilde özerk olduÄŸu vurgulandÄ±. Ä°ade süreciyle ilgili deÄŸerlendirmede bulunduklarÄ±nÄ± belirten YÖK, "Son çÄ±kan KHK'lar, diÄŸer kurumlarda olduÄŸu gibi akademide de yapÄ±lan yeniden deÄŸerlendirmeler sonrasÄ±nda iade sürecinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir. YükseköÄŸretimin kurumsal yapÄ±sÄ± kadar akademi camiasÄ±nÄ±n yetiÅŸmiÅŸ her bir ferdi de bilim hayatÄ±mÄ±z ve ülkemiz için deÄŸerli ve önemlidir. Gelinen süreçte YükseköÄŸretim Kurulu olarak konuya iliÅŸkin yeni sorumluluklar üstlenme de dahil deÄŸerlendirmemiz sürmektedir."