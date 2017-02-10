Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/02/2017 13:21

Pasaport kalktÄ± o Ã¼lkeye isteyen kolunu sallaya sallaya gidecek


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna'nÄ±n sadece kimlik kartÄ±yla seyahat iÃ§in mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, vize müjdesi verdi. ÇavuÅŸoÄŸlu, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaret ve turist sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak istiyoruz. HalklarÄ±mÄ±z arasÄ±nda daha fazla temas olsun istiyoruz. O nedenle bundan sonraki süreçte vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlikleriyle ülkelerimizi ziyaret etmesi için hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamladÄ±k. Yaz gelmeden bunu baÅŸaracaÄŸÄ±z."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Kazakistan'a dÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Kazakistan'a dÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±na Kazak sigorta ÅŸirketi 38 milyon dolar hasar Ã¶demesi yapacak.


Mahkeme ErdoÄŸan'a hakaret eden ÅŸiirin bir kÄ±smÄ±nÄ± yasakladÄ±

Komedyen Jan BÃ¶hmermann'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda hakaret iÃ§erikli ÅŸiirinin bir kÄ±smÄ±na Hamburg Eyalet Mahkemesi kararÄ±yla yasak getirildi.


YÃ–K ihraÃ§larla ilgili ilk kez konuÅŸtu

YÃ–K son KHK ile ihraÃ§ edilen akademisyenler hakkÄ±nda suskunluÄŸunu bozarak aÃ§Ä±klamada bulundu.