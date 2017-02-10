Pasaport kalktÄ± o Ã¼lkeye isteyen kolunu sallaya sallaya gidecek

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna'nÄ±n sadece kimlik kartÄ±yla seyahat iÃ§in mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, vize müjdesi verdi. ÇavuÅŸoÄŸlu, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaret ve turist sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak istiyoruz. HalklarÄ±mÄ±z arasÄ±nda daha fazla temas olsun istiyoruz. O nedenle bundan sonraki süreçte vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlikleriyle ülkelerimizi ziyaret etmesi için hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamladÄ±k. Yaz gelmeden bunu baÅŸaracaÄŸÄ±z."