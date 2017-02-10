Mahkeme ErdoÄŸan'a hakaret eden ÅŸiirin bir kÄ±smÄ±nÄ± yasakladÄ±

Komedyen Jan BÃ¶hmermann'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda hakaret iÃ§erikli ÅŸiirinin bir kÄ±smÄ±na Hamburg Eyalet Mahkemesi kararÄ±yla yasak getirildi.

Alman Ä°kinci KanalÄ± ZDF'deki programÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret içeren ÅŸiiri yazan komedyen Jan Böhmermann, bu ÅŸiirin bir bölümünü artÄ±k okuyamayacak. Böhmerrman, geçtiÄŸimiz yÄ±l 31 Mart'ta ZDF'te yayÄ±nlanan 'Neo Magazin Royale' programÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a aÄŸÄ±r hakaretler ve küfürler içeren ÅŸiiri okumuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatlarÄ±nÄ±n baÅŸvurusu üzerine Hamburg Eyalet Mahkemesi, geçen yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda ÅŸiirin bir bölümünü yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n avukatlarÄ± ÅŸiirin tamamen yasaklanmasÄ±nÄ± istiyordu. Böhmermann'Ä±n ve ZDF'in avukatlarÄ± ise ÅŸiiri fikir özgürlüÄŸü çerçevesinde deÄŸerlendirilip kÄ±smi yasaÄŸÄ±nda kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyordu. Bugün görülen son duruÅŸmada kararÄ±nÄ± açÄ±klayan Hamburg Eyalet Mahkemesi, mayÄ±s ayÄ±nda alÄ±nan kÄ±smi yasak kararÄ±n doÄŸru olduÄŸuna hükmederek ÅŸiirin bir bölümünü yasakladÄ±.