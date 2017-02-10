Kazakistan'a dÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Kazakistan'a dÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±na Kazak sigorta ÅŸirketi 38 milyon dolar hasar Ã¶demesi yapacak.

Kazakistan'da 16 Ocak tarihinde düÅŸen Türk Kargo uçaÄŸÄ±nÄ± sigorta eden Kazak sigorta ÅŸirketi, 38 milyon dolar hasar bedelini ödemeyi kabul etti.Hong Kong'tan Ä°stanbul'la kargo taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan Boing 747 tip Türk kargo uçaÄŸÄ±, 16 Ocak'ta 07.40 sÄ±ralarÄ±nda yoÄŸun sis sebebi ile havaalanÄ±na yakÄ±n bir yerleÅŸim bölgesine düÅŸmüÅŸ ve 37 KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ± ve uçakta görevli 3 personel hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Belirtilen seferi ve uçaÄŸÄ± sigorta eden Kazak sigorta ÅŸirketi Avrasyo, ilk dilim olarak 38 milyon dolar vereceÄŸini belirtti. Bu üçüncü kiÅŸilerin hasarlarÄ±na yönelik ödeme olacak.