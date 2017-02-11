Resmi Gazetede yayÄ±mlandÄ± referandum iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan 8 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼recin ardÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti. BugÃ¼n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun, Resmi Gazetenin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. 18 maddeden oluÅŸan kanuna göre; TBMM'de görev yapan milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e çÄ±karÄ±ldÄ±. Milletvekili seçilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indirildi.

SEÇÄ°MLER 5 YILDA BÄ°R YAPILACAK

2709 sayÄ±lÄ± Kanunun 77'nci maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte ÅŸu ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirildi:"Türkiye Büyük Millet Meclisi ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n seçim dönemi, MADDE 77 - Türkiye Büyük Millet Meclisi ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri beÅŸ yÄ±lda bir aynÄ± günde yapÄ±lÄ±r.Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde birinci oylamada gerekli çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanamamasÄ± halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapÄ±lÄ±r."Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, deÄŸiÅŸtirmek ve kaldÄ±rmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüÅŸmek ve kabul etmek; para basÄ±lmasÄ±na ve savaÅŸ ilanÄ±na karar vermek; milletlerarasÄ± antlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±nÄ± uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üç çoÄŸunluÄŸunun kararÄ± ile genel ve özel af ilanÄ±na karar vermek ve AnayasanÄ±n diÄŸer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek olarak belirlendi.

EN FAZKA Ä°KÄ° DEFA CUMHURBAÅžKANI SEÇÄ°LEBÄ°LÄ°R

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n seçimini maddede, "CumhurbaÅŸkanÄ±, kÄ±rk yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ, yükseköÄŸrenim yapmÄ±ÅŸ, milletvekili seçilme yeterliliÄŸine sahip Türk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan, doÄŸrudan halk tarafÄ±ndan seçilir. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev süresi beÅŸ yÄ±ldÄ±r. Bir kimse en fazla iki defa CumhurbaÅŸkanÄ± seçilebilir. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, siyasi parti gruplarÄ±, en son yapÄ±lan genel seçimlerde toplam geçerli oylarÄ±n tek baÅŸÄ±na veya birlikte en az yüzde beÅŸini almÄ±ÅŸ olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. CumhurbaÅŸkanÄ± seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliÄŸi sona erer. Genel oyla yapÄ±lacak seçimde, geçerli oylarÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunu alan aday, CumhurbaÅŸkanÄ± seçilir. Ä°lk oylamada bu çoÄŸunluk saÄŸlanamazsa, bu oylamayÄ± izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapÄ±lÄ±r. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almÄ±ÅŸ iki aday katÄ±lÄ±r ve geçerli oylarÄ±n çoÄŸunluÄŸunu alan aday, CumhurbaÅŸkanÄ± seçilir. Ä°kinci oylamaya katÄ±lmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katÄ±lmamasÄ± halinde; ikinci oylama, boÅŸalan adaylÄ±ÄŸÄ±n birinci oylamadaki sÄ±raya göre ikame edilmesi suretiyle yapÄ±lÄ±r. Ä°kinci oylamaya tek adayÄ±n kalmasÄ± halinde, bu oylama referandum ÅŸeklinde yapÄ±lÄ±r. Aday, geçerli oylarÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunu aldÄ±ÄŸÄ± takdirde CumhurbaÅŸkanÄ± seçilir. Oylamada, adayÄ±n geçerli oylarÄ±n çoÄŸunluÄŸunu alamamasÄ± halinde, sadece CumhurbaÅŸkanÄ± seçimi yenilenir. Seçimlerin tamamlanamamasÄ± halinde, yenisi göreve baÅŸlayÄ±ncaya kadar mevcut CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevi devam eder. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerine iliÅŸkin diÄŸer usul ve esaslar kanunla düzenlenir" ifadeleri yer aldÄ±.

"YÜRÜTME YETKÄ°SÄ° CUMHURBAÅžKANINA AÄ°TTÄ°R"

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev ve yetkilerini belirleyen maddede ise ÅŸu ifadelere yer verildi: "CumhurbaÅŸkanÄ± Devletin baÅŸÄ±dÄ±r. Yürütme yetkisi CumhurbaÅŸkanÄ±na aittir. CumhurbaÅŸkanÄ±, Devlet baÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliÄŸini temsil eder; AnayasanÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±, Devlet organlarÄ±nÄ±n düzenli ve uyumlu çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± temin eder. Gerekli gördüÄŸü takdirde, yasama yÄ±lÄ±nÄ±n ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapar. Ülkenin iç ve dÄ±ÅŸ siyaseti hakkÄ±nda Meclise mesaj verir. KanunlarÄ± yayÄ±mlar. KanunlarÄ± tekrar görüÅŸülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. KanunlarÄ±n, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ä°ç tüzüÄŸünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya ÅŸekil veya esas bakÄ±mÄ±ndan aykÄ±rÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davasÄ± açar. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ile bakanlarÄ± atar ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunlarÄ±n atanmalarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle düzenler. YabancÄ± devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancÄ± devlet temsilcilerini kabul eder. MilletlerarasÄ± antlaÅŸmalarÄ± onaylar ve yayÄ±mlar. Anayasa deÄŸiÅŸikliklerine iliÅŸkin kanunlarÄ± gerekli gördüÄŸü takdirde halkoyuna sunar. Milli güvenlik politikalarÄ±nÄ± belirler ve gerekli tedbirleri alÄ±r. Türkiye Büyük Millet Meclisi adÄ±na Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin BaÅŸkomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± temsil eder. Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin kullanÄ±lmasÄ±na karar verir. Sürekli hastalÄ±k, sakatlÄ±k ve kocama sebebiyle kiÅŸilerin cezalarÄ±nÄ± hafifletir veya kaldÄ±rÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ±, yürütme yetkisine iliÅŸkin konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi çÄ±karabilir. AnayasanÄ±n ikinci kÄ±smÄ±nÄ±n birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kiÅŸi haklarÄ± ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasÄ±ran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi çÄ±karÄ±lamaz. Kanunda açÄ±kça düzenlenen konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi çÄ±karÄ±lamaz. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile kanunlarda farklÄ± hükümler bulunmasÄ± halinde, kanun hükümleri uygulanÄ±r. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynÄ± konuda kanun çÄ±karmasÄ± durumunda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümsüz hale gelir. CumhurbaÅŸkanÄ±, kanunlarÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak üzere ve bunlara aykÄ±rÄ± olmamak ÅŸartÄ±yla, yönetmelikler çÄ±karabilir. Kararnameler ve yönetmelikler, yayÄ±mdan sonraki bir tarih belirlenmemiÅŸse, Resmi Gazetede yayÄ±mlandÄ±klarÄ± gün yürürlüÄŸe girer. CumhurbaÅŸkanÄ±, ayrÄ±ca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diÄŸer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanÄ±r."