YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu referandumun resmi tarihini belirlemek iÃ§in toplanÄ±yor

YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, referandum tarihiyle ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi Güven, referandum tarihine iliÅŸkin, "Biraz sonra toplantÄ± yapacaÄŸÄ±z. Halk oylamasÄ±nÄ±n resmi tarihini belirleyip ilan edeceÄŸiz." dedi. "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi"ni içeren, halkoyuna sunulacak 6771 sayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun"un Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YSK'da referandum tarihine iliÅŸkin toplantÄ± gerçekleÅŸtirilecek. ToplantÄ± için YSK binasÄ±na gelen Güven, "Biraz sonra toplantÄ± yapacaÄŸÄ±z. Halk oylamasÄ±nÄ±n resmi tarihini belirleyip ilan edeceÄŸiz. ToplantÄ±dan sonra açÄ±klama yaparÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.