TSK'dan bÃ¼yÃ¼k talimat 3 gÃ¼n iÃ§inde tÃ¼m iÅŸi bitirin

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Ã–SO birlikleriyle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri El Bab operasyonuyla ilgili karar verdi.

Tüm engellemeler ve çok yönlü provokasyonlara raÄŸmen Türk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Bab'Ä±n yarÄ±sÄ±nÄ± teröristlerden temizlemeyi baÅŸardÄ±. Birlikler, uzun bir süredir ilçeye hakim Åžeyh Akil Tepesi ile el-Bab Hastanesi bölgesine yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Terör örgütü DEAÅž ise burayÄ± yeraltÄ± tünellerine döÅŸediÄŸi mayÄ±nlar ve patlayÄ±cÄ± araçlarla savunuyordu. Åžeyh Akil'deki tahkimatÄ±nÄ± artÄ±ran DEAÅž'Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± Mehmetçik, Bab'a giriÅŸ planÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Dün sabah saatlerinde güneyden taktik hücumlar baÅŸladÄ±. AynÄ± zamanda batÄ± ve doÄŸu yönünde ikiye ayrÄ±lan gruplar da saldÄ±rÄ±ya geçti. DoÄŸuda Feylak el Åžam bünyesinde 8 ÖSO tugayÄ± ve batÄ±da Türkmen Sultan Murat TugayÄ± öncülüÄŸünde oluÅŸturulan 7 ÖSO birliÄŸi ÅŸok saldÄ±rÄ± dalgasÄ±yla 3 saatte ÅŸehrin yüzde 50'sini ele geçirdi. Operasyonlarda 40'tan terörist öldürülürken, kalan DEAÅž'lÄ±larÄ±n güneydeki Tadif bölgesine çekildiÄŸi belirtiliyor. Karadan ve havadan yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar sonucu ise 165 hedef vuruldu, 23 terörist de öldürüldü. Bab cephesinden alÄ±nan bilgilere göre, önceki gün 5 ÅŸehit 13 yaralÄ± verilen saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ± bölgedeki komutanlar, DEAÅž'a son darbeyi indirmek için ÖSO yetkilileriyle biraraya geldi. 3 gün içerisinde Bab'Ä±n örgütten temizlenmesi kararÄ± alÄ±nan toplantÄ±da ÅŸehitlerin kanÄ±nÄ±n yerde kalmamasÄ± için ilçenin alÄ±nmasÄ±ndan baÅŸka çare olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Kaynak: Yeni Åžafak