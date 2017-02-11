Reina saldÄ±rganÄ± iÃ§in Ã¶zel konvoy

Reina saldÄ±rganÄ± adliyeden cezaevine konvoyla gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°stanbul Ortaköy'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden Abdulkadir Masharipov, tutuklandÄ±. ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na getirilen Masharipov'un, tutuklanmasÄ± talebiyle sevk edildiÄŸi nöbetçi hakimlikteki sorgusu tamamlandÄ±. Hakimlik, Masharipov'un, "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etme", "silahlÄ± terör örgütüne üye olma", "nitelikli ÅŸekilde birden fazla kiÅŸiyi öldürme", "sayÄ± ve nitelik bakÄ±mÄ±ndan vahim olan silah veya mermilerin satÄ±n alÄ±nmasÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±, bulundurulmasÄ±" suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ±na karar verdi.ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'ndan çÄ±karÄ±lan Abdulkadir Masharipov cezaevine götürüldü.SaldÄ±rganÄ±n sorgusunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimliÄŸin çevresinde Terörle Mücadele MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± polisler tarafÄ±ndan yoÄŸun güvenlik önemli alÄ±nÄ±rken, tutukla kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rgan yine yoÄŸun güvenlik önlemi çerçevesinde cezaevine gidecek olan araca bindirilmek üzere otoparka indirildi.