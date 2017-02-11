AFP TÃ¼rk askerleri El Bab'Ä± kontrol altÄ±na aldÄ±

UluslararasÄ± haber ajansÄ± olan AFP Suriye'de DAEÅž ile Ã§atÄ±ÅŸan TÃ¼rk askerleriyle ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.

Terör örgütü DEAÅž kontrolündeki El Bab ilçesinden bir son dakika haberi geldi. AFP, Türk askerleri ve Suriyeli muhaliflerin kasaba merkezine girdiÄŸini öne sürdü. UluslararasÄ± haber ajansÄ± AFP, iddiasÄ±nÄ± Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi'ne dayandÄ±rdÄ±. Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, "FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'na katÄ±lan Türk askeri ve müttefik muhalifler, kasabaya batÄ±dan girdi ve bazÄ± alanlarÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±" denildi.

DHA: YÜZDE 60'INDA KONTROL ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile desteklediÄŸi Özgür Suriye Ordusu güçleri, terör örgütü DEAÅž denetimindeki Suriye'nin El Bab kentinin yüzde 60'Ä±nda kontrolü ele geçirdi. Çok fazla tuzaklanmÄ±ÅŸ patlayÄ±cÄ± ve sÄ±k sÄ±k bomba yüklü araçlarla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar nedeniyle temkinli hareket ederek ilerleyen TSK destekli ÖSO güçleri, son bir aylÄ±k süreçte El Bab kentinin doÄŸusundaki Bzaghah ve Kabbasin ile batÄ±sÄ±ndaki Akil Tepesi ile hastane bölgesinde kontrolü saÄŸlayarak dÄ±ÅŸ mahallelerine ulaÅŸtÄ±. Son bir haftadÄ±r yoÄŸunlaÅŸan çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ve saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan ilerleyiÅŸini sürdüren Türk askerlerinin desteklediÄŸi ÖSO unsurlarÄ±, bugün yüzde 60'Ä±nda kontrolünü saÄŸladÄ±ÄŸÄ± El Bab'Ä±n merkezine de girdi.