Referandum tarihi Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

YSK'nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in oy birliÄŸiyle belirlediÄŸi tarihi Resmi Gazete'de yayÄ±mladÄ±.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yer alan YSK kararÄ±nda, TBMM Genel Kurulu tarafÄ±ndan kabul edilen 6771 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Kararda, Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin Halkoyuna SunulmasÄ± HakkÄ±nda Kanun'un "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin halkoylamasÄ±, ilgili anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kanununun Resmi Gazete'de yayÄ±mÄ±nÄ± takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapÄ±lÄ±r." ve "Halkoyuna sunulma iÅŸlemleri YSK'nÄ±n yönetim ve denetiminde seçim kurullarÄ±nca yürütülür. YSK, anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin halkoyuna sunulmasÄ± için bütün tedbirleri alÄ±r ve hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapar. Kurul, halkoylamasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve düzenli bir ÅŸekilde gerçekleÅŸmesini saÄŸlamak amacÄ±yla gerekli kararlarÄ± almaya yetkilidir." maddeleri hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Kararda, ilgili kanun maddeleri nedeniyle, TBMM Genel Kurulu tarafÄ±ndan 6771 sayÄ±lÄ± kanunla kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halkoylamasÄ± tarihinin, kanunun Resmi Gazete'de yayÄ±mÄ±nÄ± takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü olan 16 Nisan 2017 olarak belirlenmesine, oy birliÄŸiyle karar verildiÄŸi kaydedildi. Karara göre, AdÄ±yaman, AÄŸrÄ±, Artvin, Bingöl, Bitlis, DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, GümüÅŸhane, Hakkari, Kars, Malatya, KahramanmaraÅŸ, Mardin, MuÅŸ, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ÅžanlÄ±urfa, Van, Bayburt, Batman, ÅžÄ±rnak, Ardahan, IÄŸdÄ±r ve Kilis'te oy verme iÅŸlemi 07.00-16.00 saatleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. DiÄŸer illerde ise oy verme iÅŸlemi 08.00-17.00 arasÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek.