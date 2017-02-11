Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 11/02/2017 20:37

Reina katliamcÄ±sÄ± oÄŸluna vasiyet bÄ±rakmÄ±ÅŸ bakÄ±n o vasiyette neler yazÄ±yor


39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen katilinin videolu bir mesaj Ã§ekerek oÄŸluna "Ä°leride sen de intihar eylemi yap" dediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan saldÄ±rgan Abdulkadir Masharipov'un, 27 AralÄ±k 2016 tarihinde bir veda videosu çektirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Videonun aynÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan eÅŸi Zarina Nurullayeva tarafÄ±ndan çekildiÄŸi ve Masharipov'un saldÄ±rÄ±dan sonra DEAÅž tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürülen oÄŸluna intihar eyleminde bulunmasÄ±nÄ± tavsiye ettiÄŸi belirtildi. Sevk yazÄ±sÄ±nda, Masharipov'un kullandÄ±ÄŸÄ± ve ifadesinde ÅŸifrelerini savcÄ±lÄ±kla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mail adresi üzerinde yapÄ±lan incelemeye de yer verilerek, "Masharipov 27 AralÄ±k 2016 tarihinde saat 23: 57 sÄ±ralarÄ±nda bir veda videosu çekti. Video görüntülerinde istihÅŸad (intihar) eylemi yapacaÄŸÄ±nÄ±, çocuklarÄ±nÄ±n büyüyünce zorluk çÄ±karmamalarÄ±nÄ± ve oÄŸlunun da büyüyünce kendisi gibi istihÅŸad eylemi yapmasÄ± tavsiyesinde bulunduÄŸu tespit edildi" denildi. Bu veda videosunun ise Masharipov'un eÅŸi Zarina Nurullayeva tarafÄ±ndan çekildiÄŸi tespit edildi.

 

 

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