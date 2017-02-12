DAEÅž'e ait hedefler havadan ve karadan vuruldu 42 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 173. gÃ¼nÃ¼nde DEAÅž'a ait 207 hedef imha edildi, 42 terÃ¶rist ise Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± devam ediyor. HarekatÄ±n 173' üncü gününde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla terör örgütü DEAÅž'a ait 174 hedef vuruldu.Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait savaÅŸ uçaklarÄ±nca yapÄ±lan hava harekatÄ±nda 33 hedef imha edildi.Topçu atÄ±ÅŸlarÄ±, hava harekatÄ± ve çatÄ±ÅŸmalarda DEAÅž üyesi 42 terörist etkisiz hale getirildi.