Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/02/2017 11:51

El Bab'da Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± ÅŸehit ve yaralÄ±lar var

fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸi El Bab bÃ¶lgesinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 1 asker ÅŸehit oldu

TSK tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ± kapsamÄ±nda 12 Åžubat 2017 tarihinde sabah 09:30 sularÄ±nda DEAÅž terör örgütü ile süren çatÄ±ÅŸmalar esnasÄ±nda bir kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, üç kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ise yaralanmÄ±ÅŸ ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. 

Bizleri derin bir acÄ± ve üzüntüye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah’tan rahmet, ÅŸehidimizin deÄŸerli ailesine, yakÄ±nlarÄ±na, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri mensuplarÄ± ile Yüce Türk Milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r; yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyoruz.  

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

DAEÅž'e ait hedefler havadan ve karadan vuruldu 42 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 173. gÃ¼nÃ¼nde DEAÅž'a ait 207 hedef imha edildi, 42 terÃ¶rist ise Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼


Referandum tarihi Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

YSK'nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in oy birliÄŸiyle belirlediÄŸi tarihi Resmi Gazete'de yayÄ±mladÄ±.


Reina katliamcÄ±sÄ± oÄŸluna vasiyet bÄ±rakmÄ±ÅŸ bakÄ±n o vasiyette neler yazÄ±yor

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen katilinin videolu bir mesaj Ã§ekerek oÄŸluna "Ä°leride sen de intihar eylemi yap" dediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.