Ã‡anakkale sallanÄ±yor korkutan rakam ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde 6 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana ÅŸiddetleri deÄŸiÅŸen 749 sarsÄ±ntÄ± meydana geldi

SarsÄ±ntÄ±larÄ±n sürdüÄŸü Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde, 4 ve 5,3 büyüklüÄŸünde 2 deprem meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde 4 büyüklüÄŸündeki deprem, saat 15.14'te, 5,3 büyüklüÄŸündeki deprem ise saat 16.48'de kaydedildi.

21 yerleÅŸim noktasÄ±nda konteyner kent kurulum çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor

Öte yandan, AFAD yetkililerinden edinilen bilgiye göre, AFAD koordinasyonunda, Türk KÄ±zÄ±layÄ± ekiplerince deprem bölgesinde oluÅŸturulan çadÄ±r kent, konteynerlerin gelmesinin ardÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Depremden en fazla etkilenen YukarÄ±köy'deki spor sahasÄ±nda altyapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konteyner kent hizmete girdi. Geçici barÄ±naklarÄ±na yerleÅŸen vatandaÅŸlara elektrikli soba daÄŸÄ±tÄ±larak Ä±sÄ±nma sorunlarÄ± çözüldü.

Toplamda 21 yerleÅŸim birimi ile 2 bin 500'e yakÄ±n kiÅŸinin etkilendiÄŸi depremin ardÄ±ndan 298 konteyner belirlenen noktalara kuruldu. 178 konteynerin de kurulumu sürüyor. Talep edilen 500 yeni konteynerin ise hafta içinde bölgeye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Öte yandan, Türk KÄ±zÄ±layÄ±, AyvacÄ±k ilçesinde, art arda meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan konteynerlerde barÄ±nanlar için her gün 12 bin kiÅŸiye yemek ikramÄ±nda bulunuyor. KÄ±zÄ±lay ekipleri, depremden etkilenen yerleÅŸim birimleri için YukarÄ±köy'de konuÅŸlanan mobil mutfak aracÄ±nda sabah, öÄŸle ve akÅŸam olmak üzere üç öÄŸün 12 bin kiÅŸilik yemek hazÄ±rlÄ±yor.

YukarÄ±köy'de hazÄ±rlanan yemekler, çevre köylere Türk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n araçlarÄ±yla ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ekipler, hazÄ±rlanan özel araçta da 24 saat boyunca çay ve çorba ikramÄ± yapÄ±yor.

16 deprem kayÄ±tlara geçti

AyvacÄ±k'ta 6 Åžubat'tan 12 Åžubat saat 18.08'e kadar 749 deprem meydana geldi, 4'ün üzerinde 16 deprem kayÄ±tlara geçti.