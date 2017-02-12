Depremin vurduÄŸu Ã‡anakkale'de toprak kaymasÄ± meydana geldi

Son 1 haftadÄ±r farklÄ± ÅŸiddetteki depremlerle sarsÄ±lan Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde heyelan oldu

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesi GülpÄ±nar beldesinde meydana gelen 5.3'lük son depremde AyvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± Babakale LimanÄ± yakÄ±nÄ±ndaki daÄŸda toprak kaymasÄ± meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesi GülpÄ±nar beldesi olan 5.3'lük deprem bölgede etkili oldu. Deprem bölgesine çok yakÄ±n olan Babakale LimanÄ±nda dik bir yamaçta deprem sÄ±rasÄ±nda toprak kaymasÄ± oldu.