Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/02/2017 19:31

Depremin vurduÄŸu Ã‡anakkale'de toprak kaymasÄ± meydana geldi

heyelan

Son 1 haftadÄ±r farklÄ± ÅŸiddetteki depremlerle sarsÄ±lan Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde heyelan oldu

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesi GülpÄ±nar beldesinde meydana gelen 5.3'lük son depremde AyvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± Babakale LimanÄ± yakÄ±nÄ±ndaki daÄŸda toprak kaymasÄ± meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesi GülpÄ±nar beldesi olan 5.3'lük deprem bölgede etkili oldu. Deprem bölgesine çok yakÄ±n olan Babakale LimanÄ±nda dik bir yamaçta deprem sÄ±rasÄ±nda toprak kaymasÄ± oldu. 

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