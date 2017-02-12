El Bab bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± tÃ¼neller imha edildi

El Bab bÃ¶lgesinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da tÃ¼nel imha edildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince, terör örgütü DEAÅž'a yönelik Suriye'nin El Bab kentinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda, teröristler tarafÄ±ndan etkin olarak kullanÄ±lan çok sayÄ±da tünel imha edildi.

Askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye göre, Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± devam ediyor. Harekat kapsamÄ±nda, terör örgütü DEAÅž'a ait hedeflere yönelik hava harekatÄ± düzenleyen Türk SilahlÄ± Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ±, teröristlerin yoÄŸun ÅŸekilde kullandÄ±ÄŸÄ± bazÄ± tünelleri bombaladÄ±.

FÄ±rat Nehri'nin suyunu tarÄ±m arazilerine taÅŸÄ±mak için yaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±l önce oluÅŸturulan tünellerin imha edilmesiyle hareket kabiliyeti azalan terör örgütü DEAÅž'Ä±n, büyük zarar gördüÄŸü kaydedildi.