Reina katliamcÄ±sÄ± devlete son isteÄŸini aÃ§Ä±kladÄ± bakÄ±n caninin son istediÄŸi neymiÅŸ

39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rganÄ± Masharipov, devletten "idam" istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Reina saldÄ±rganÄ± Masharipov'un hâkimlik ifadesinde kendisine idam cezasÄ± verilmesini istediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Masharipov, hakimlik ifadesinde önemli itiraflarda bulundu. ÖzbekistanlÄ± terörist ifadesinde ÅŸunlarÄ± söyledi: KalaÅŸnikof silahla rastgele insanlarÄ±n üzerine ateÅŸ ettim. Mermiler bitince el bombasÄ± sandÄ±ÄŸÄ±m flashbangi intihar etmek için yüzüme tuttum ama ölmedim. Rehin düÅŸmeyeyim diye kendimi öldürecektim. Bir ÅŸey olmadÄ±. SaÄŸ kaldÄ±m aslÄ±nda ölmek için girmiÅŸtim. Ä°dam hükmü verilirse iyi olur. (Kaynak: Sabah)