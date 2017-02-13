Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/02/2017 09:00

Reina katliamcÄ±sÄ± devlete son isteÄŸini aÃ§Ä±kladÄ± bakÄ±n caninin son istediÄŸi neymiÅŸ


39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rganÄ± Masharipov, devletten "idam" istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Reina saldÄ±rganÄ± Masharipov'un hâkimlik ifadesinde kendisine idam cezasÄ± verilmesini istediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Masharipov, hakimlik ifadesinde önemli itiraflarda bulundu. ÖzbekistanlÄ± terörist ifadesinde ÅŸunlarÄ± söyledi:  KalaÅŸnikof silahla rastgele insanlarÄ±n üzerine ateÅŸ ettim. Mermiler bitince el bombasÄ± sandÄ±ÄŸÄ±m flashbangi intihar etmek için yüzüme tuttum ama ölmedim. Rehin düÅŸmeyeyim diye kendimi öldürecektim. Bir ÅŸey olmadÄ±. SaÄŸ kaldÄ±m aslÄ±nda ölmek için girmiÅŸtim. Ä°dam hükmü verilirse iyi olur. (Kaynak: Sabah)

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± dinledi Ã¼Ã§ ton parasÄ±nÄ±n gelirini o kuruma baÄŸÄ±ÅŸladÄ±

Gaziantep Para MÃ¼zesi'nin sahibi Esat Kaplan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n milli seferberlik Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyarak Ã¼Ã§ tona yakÄ±n parasÄ±nÄ±n geliri ve isim hakkÄ±nÄ± 10 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na TÃ¼rkiye Gaziler ve Åžehit Aileleri VakfÄ±'na baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


TerÃ¶ristten Fethullah GÃ¼len'e Ã§aÄŸrÄ± BirazcÄ±k onuru varsa intihar etsin

Papa 2. Jean Paul'e yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ile dÃ¼nya gÃ¼ndemine oturan Mehmet Ali AÄŸca Fethullah GÃ¼len'e seslendi.


Referandumun kaderini 5 milyon seÃ§men belirleyecek

ÃœnlÃ¼ anketÃ§i Adil GÃ¼r referandumun kaderini yÃ¼zde 10 oranÄ±nda bulunan kararsÄ±z seÃ§menin belirleyeceÄŸini sÃ¶yledi.